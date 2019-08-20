İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den kongre açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'de yapılacak delege seçimleri, ilçe ve il kongresiyle ilgili, "Biz ittifakla geldik, İYİ Parti, Saadet Partisi. Bu yeni siyasette ittifak içinde olmak en önemli kodlardan. CHP içindeki herkesin önünde sonunda değişen siyasetin kodlarını okuyacağını düşünüyorum. Okumayanlar saf dışı kalır" dedi.

CHP'de önümüzdeki aylarda yapılacak kongre süreciyle ilgili bir yazı kaleme alan Milliyet gazetesi yazarı Onur Çakır, "İzmir özelinden gidersek; kutuplaşmaların şimdiden başladığını söyleyebilirim. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yola devam etmek istiyor" ifadesini kullandı.

Yücel'in süreçteki en büyük destekçilerinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin olduğunu söyleyen Çakır, Batur'la kongreye yönelik yaptığı konuşmayı aktardı:

"Deniz Başkan genç bir siyasetçi. Adaylık süreçlerini yönetmek kolay değil. Neticede alnının akıyla iyi çalışarak, insanları kırmadan, Genel Merkez ile adaylar arasındaki ilişkiyi sağladı. İyi performans gösterdi. Aday olacak mı olmayacak mı, kendi ağzından bir şey demeden yorum yapmak doğru değil ama performansı bana göre çok iyi."

Çakır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kongre süreciyle ilgili açıklamalarının ise şöyle olduğunu belirtti:

'ESKİ SİYASET ARGÜMANLARININ YERİ YOK, YEPYENİ BİR SİYASET OLUŞUYOR'

"Biz ittifakla geldik. İYİ Parti, Saadet Partisi... Bu ittifak devam ediyor ve devam etmek zorunda. Siz, ideolojiniz farklı olan insanlarla ortak bir zeminde bulaşabiliyorsunuz. Bu, demokrasi kültürünü güçlendirmek demek. Siz orada bir araya gelmişken, kendi partiniz içinde Ahmet, Mehmet olsun diye kavgaya tutuşursanız, bu kabul edilebilir bir durum olmaz. Bu, Türkiye’deki büyük siyasi değişimi anlayamamak demek. Dip dalgasını, vatandaşın yeni siyasetten beklentilerini, özlemlerini anlamamış oluruz. Şeffaf kodlar var. Yaşanacak olası tartışma, bu kodları okuyamamak olur. Ben, CHP içindeki herkesin önünde sonunda bu değişen siyasetin kodlarını okuyacağını düşünüyorum. Okumayanlar saf dışı kalır. Çünkü, bu büyük siyasi değişimden yeni bir siyasetin özlemini ifade ediyor. O umudu boşa çıkarmamak gerek. Bu bizim sorumluluğumuz. Eski siyaset anlayışlarının, argümanlarının, aktörlerinin, dinamiklerinin yeri yok. Yepyeni bir siyaset oluşuyor. Bu yeni siyasette bir arada olmak, ittifak içinde olmak en önemli kodlardan biri. Biz bunu koruyacağız. Onun için Genel Başkan, ‘Tek adayla gideceğiz’ diyor. Onun için kendi içimizde bir kavgaya izin vermeyecek. Biz de vermeyeceğiz. Böyle bir kavga, bu memlekete bir fayda getirmez."

'KİMSENİN KAVGA ETMESİNE İZİN VERMEM'

Çakır, Soyer'in kongre konusunda hassas olduğunu, 'uzlaşı adayı' konusunda masaya elini vuracağını ifade etti ve devamında Başkan'ın şunları söylediğini yazdı:

"Büyükşehir Belediye Başkanı olarak uzlaşı arayacağım. Kimsenin kavga etmesine asla izin vermem. Kavgayı doğru bulmam. Büyük bir dip dalgası, 31 Mart’tan itibaren Türkiye siyasetini değiştirmeye başladı. Yeni siyaset anlayışı, yukarıdan aşağı dizayn edilen bir şey değil. Aşağıdan yukarıya dizayn eden bir şey. Yukarıdakilerin bunu iyi okuması lazım. Yoksa orada duramazlar. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Okumayı kim doğru yapmıyorsa, bunu doğru okumaları gerektiğini anlatırım. Anlatacağım da... Türkiye ve İzmir’in ihtiyacı olan budur. Türkiye’de yeni bir siyaset anlayışı doğuyor. Bu, umutla beslenen bir şey. Bu umudu besleyecek olan bizleriz. Bu umudun sönmesine izin vermeyecek olan kent İzmir’dir. Bunu başka hiçbir kentten beklemeyin. O nedenle bu umudu bozacak, söndürecek hiçbir şeye izin vermem."