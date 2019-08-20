Bodrum'da 8 proje mühürlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'un kıyı ve koylarında incelemelerde bulundu.Bakan Kurum, Bodrum’daki tartışılan 'The Bo Viera' projesinin de aralarında bulunduğu 8 projenin mühürlendiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Bodrum’da kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerde bulundu.

Kurum ve beraberindeki heyet, Muğla'nın Bodrum yarımadasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetimlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Bodrum Gündoğan’daki tartışılan The Bo Viera projesinin de aralarında bulunduğu 8 projenin mühürlendiğini açıkladı.

Kurum’un verdiği bilgilere göre imar planına ve yapı ruhsatlarına aykırı yapılaşmanın olduğu projeler, Yalıkavak’ta 75 konut, Gündoğan’da 90 odalı otel ve 330 konut, Gölköy’de 116 konut, Yalıkavakta 350 konut, otel ve kıyı yapıları, Göktürkbükü’nde 50 adet konut ve otel, Yalıkavak 70 adet konut Gümbet’te 131 konut ve Yalıçiftlik’te 400 adet konuttan oluşuyor.

Toplamda 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu söyleyen Kurum, “İmara ve yapı ruhsatlarına aykırılıkların giderilmesi için firmalara bir ay süre verildi. Eğer giderilmezse biz valilik aracalığıyla gidereceğiz. İmar Kanunu gereği yıkım ve para cezası uygulaması da yapılacak” dedi.

Muğla’da da kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini ve mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Kurum, “Doğal güzelliklerimizi bozacak yapılara müsade etmeyeceğiz. Müsade edenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacak” diye konuştu.

THE BO VİERA PROJESİ

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kurum, Besa Grup tarafından Gündoğan’da hayata geçirilen The Bo Viera projesini de incelediklerini belirterek, "Hem kıyı hem de kara tarafında imara aykırılıklar tespit edildi. Kot kesitle alakalı ve yapıların bütünlüğüyle ilgili sorunlar var. Kıyıda görüntü kirliliği ile ilgili sorunlar var. Yine hafriyatların araziye yakın bir yerde istiflendiği noktasında tespitlerimiz var. Proje mühürlendi ve cezai işlem başlatıldı" dedi.