İletişim Başkanlığının desteğiyle 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeseli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İkinci Vatan: Türkiye" belgeseline ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, Türkiye'de hayatını yeniden inşa eden ve fark yaratan Suriyelileri tebrik ettiğini dile getirdi.
Syrian refugees make valuable contributions to communities across Turkey.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2019
The Directorate of Communications celebrates six individuals who rebuilt their lives and made a difference in Turkey.
Visit our YouTube channel today to hear their stories! pic.twitter.com/u8x4fPEVMk
Belgeselde Suriyeli bir mozaik sanatçısı, öğretmen, telefon tamircisi, kafe işletmecisi ve mühendisin gerçek hikayesi anlatılıyor.
Belgesel ile Türkiye'yi ikinci vatan belleyen komşuları inciten ve toplumsal bağları tahrip eden her türlü söylemin zayıflatılmasına katkıda bulunmasının amaçlandığı belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)