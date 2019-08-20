İletişim Başkanlığının desteğiyle 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeseli

T.C. İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara ilişkin yoğunlaşan bilgi kirliliğini gidermek, sığınmacıların yaşamları, hikayeleri ve Türkiye ile kurdukları bağ üzerine anlamlı bir diyaloga ilham vermek gayesiyle "İkinci Vatan: Türkiye" (Second Home: Turkey) belgesel projesine destek verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İkinci Vatan: Türkiye" belgeseline ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, Türkiye'de hayatını yeniden inşa eden ve fark yaratan Suriyelileri tebrik ettiğini dile getirdi.

Syrian refugees make valuable contributions to communities across Turkey.



The Directorate of Communications celebrates six individuals who rebuilt their lives and made a difference in Turkey.



Visit our YouTube channel today to hear their stories! pic.twitter.com/u8x4fPEVMk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2019

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Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 'Lives in Turkey' isimli YouTube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgesel, farklı sosyal sınıflardan 6 Suriyeli’nin uyum süreçlerini ve Türkiye’de inşa ettikleri hayatları odağa alıyor.

Belgeselde Suriyeli bir mozaik sanatçısı, öğretmen, telefon tamircisi, kafe işletmecisi ve mühendisin gerçek hikayesi anlatılıyor.

Belgesel ile Türkiye'yi ikinci vatan belleyen komşuları inciten ve toplumsal bağları tahrip eden her türlü söylemin zayıflatılmasına katkıda bulunmasının amaçlandığı belirtildi.