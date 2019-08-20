Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü görevinden istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, “Halk Ekmek’tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım" dediği Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti.İstifasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıduman, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma -varsa- hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum. @abbhalkekmek" ifadelerini kullandı.

Sarıduman bir süre önce eski dönemde aldığı 35 bin liraya yakın maaş ile gündeme gelmişti.