AK Parti Antalya İl Başkanı'ndan partisinin eski belediye başkanına: Şirketleri çiftliğe çevirmişler

31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Partili Menderes Türel'in belediye başkanlığı yaptığı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, belediye iştirakleri olan şirketlere ihtiyaç fazlası kadro alındığı ve bu kişilere yüz binlerce lira para ödendiği belirtildi.

Star Gazetesi'nin haberine göre AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Menderes Türel zamanında 5 kişiden oluşan belediye şirketlerinden ANET yönetim kurulunun 10’a çıkarıldığını, bu kişilere “huzur hakkı” adı altında yıllık 360 bin lira maaş ödendiğini söyledi.

EKDAĞ’da da 4 kişiden oluşan yönetimin 11’e çıkarıldığını belirten Taş, başkanın 7 bin lira, üyelerinin ise 3 bin lira maaş aldığını, fazladan aylık 21 bin lira, yıllık ise 251 bin lira para ödendiğini dile getirdi.

Belediye şirketleri ALDAŞ, ANTEPE, Ulaşım A.Ş. ve Sosyal Yardımlaşma A.Ş. yönetimlerinde benzer uygulamanın yaşandığını kaydeden Taş, şöyle devam etti:

“Şirketleri adeta çiftliğe çevirmişler. Sırf birilerine maaş vermek, birilerinin rant elde etmesini sağlamak için Antalyalıların cebinden fazladan para ödeniyor. Bu şirketler millete, Antalya’ya hizmet etmek için kurulmuş şirketler. Bir şirkette yıllık yaklaşık 250 bin lira ekstra külfet oluşturuluyor. Tüm şirketleri düşündüğünüzde bir milyon lira ekstra ödeme yapılıyor, bunu etik bulmuyoruz. Hem hukuki hem de vicdani açıdan olayın takipçisi olacağız. Dört ya da beş kişiyle yönetilebilecek şirketlerde yönetim kurulundaki kişi sayısının artırılması hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etti. Adeta futbol takımı kurmuşlar, şirketler arası maç yapmak için sayıları yükseltmiş olabilir ama şirketlerin yaptıkları işleri, harcamaları takip edeceğiz, bu işin peşini bırakmayacağız”.