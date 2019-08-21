Bodrum'da kolunu havuzdaki boruya kaptıran 12 yaşındaki Rus kızın durumu ciddiyetini koruyor

Rusya’nın St. Petersburg kentinden olduğu öğrenilen 12 yaşındaki bir kız çocuğunun, Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramadığı, boğulmak üzereyken son anda sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yoğun bakıma alınan ve komada olduğu belirtilen kızın durumu ciddiyetini koruyor.

Rus Zvezda televizyonunun aktardığına göre St. Petersburg’dan ailesiyle Türkiye’ye tatil için gelen 12 yaşındaki bir kız çocuğu,Bodrum’da kaldığı otelin havuzunda yüzerken pompa borusunun içine çektiği kolunu kurtaramadı. Son anda birkaç kişinin müdahalesiyle boğulmak üzereyken sudan çıkarılarak Denizli’de bir hastaneye kaldırılan kız, yoğun bakıma alındı.

Önceki gün meydana gelen olaya ilk önce müdahale eden kızın babası oldu. Fakat tek başına kızın kolunu borunun içinden çekemeyince otel personelinden yardıma koşan birkaç kişi boruyu kırarak küçük kızı boğulmak üzereyken havuzdan çıkarmayı başardı. Habere göre derhal Denizli’deki bir hastaneye kaldırılan kızın durumu ciddiyetini koruyor.

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, oteldeki kaza ile ilgili bilgiyi doğruladı. Olayın Sunhill otelinde meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Hastane yönetiminin verdiği bilgiye göre doktorların gözetiminde bulunan çocuğun durumu kritik" denildi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, Antalya Başkonsolosluğu’nun durumu yakından takip ettiği, hastane yetkilileri, sigorta şirketi ve turizm şirketi ile temas halinde olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından imzalanan anlaşmadaki limitler kapsamında karşılanacağı, turizm şirketininse çeviri hizmeti sağladığı kaydedildi.

Kent yönetiminden ve emniyetten kaza ve soruşturulması ile ilgili resmi bilgi istendiği belirtilen açıklamada, durumun sürekli olarak Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’nun ve Rusya Büyükelçiliği’nin kontrolünde olduğu vurgulandı.

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Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook’taki sayfasından yaptığı paylaşımda yarın bir konsolosluk yetkilisinin ve sigorta şirketi temsilcilerinin doktorlarla görüşmek ve Rusya’daki sağlık uzmanlarıyla kızın olası tahliyesi konusunda video konferans düzenlemek için Denizli’ye gideceğini belirtti.

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın da konuyla ilgili devrede olduğunu belirten Zaharova, başta Türkiye Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Türk yetkililere tatili böylesine trajik şekilde sonlanan kız için ellerinden gelen desteği vermeleri çağrısında bulundu.