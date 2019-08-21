Adana'da 4 milyon 795 bin euro'luk hırsızlıkla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin euro'nun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında iki zanlı daha tutuklandı.

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Karataş caddesinde 25 Haziran'da para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin euro'nun çalınmasıyla ilgili aranırken geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan Mehmet Emin G, sorgusu için Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine getirildi.

Polis, Mehmet Emin G'nin ifadesi doğrultusunda Sedat Ç. ve Baran S'yi de merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar mahallesinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, üstünde sahte kimlik ve yaklaşık 30 bin lira bulunan Mehmet Emin G'nin, İstanbul'da gittiği barlarda yaklaşık 120 bin lira para harcadığı belirlendi.

Bir bara giderken gözaltına alınan şüphelinin, yük gemisiyle İtalya'ya kaçmayı planladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Emin G. ve Baran S. tutuklandı, Sedat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, firari şüpheli Hasan B'nin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.