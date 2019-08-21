Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma görüntüleri yayınlandı

Şanlıurfa’da 8 Ağustos'ta üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir PKK'lının polis tarafından yakalandığı açıklanmıştı. Canlı bombanın yakalanmasına ilişkin görüntüler ise TRT Haber tarafından yayınlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti." demişti.

Soylu'nun sözünü ettiği canlı bombanın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerindeki canlı bomba düzeneğiyle birlikte 8 Ağustos'ta yakalandığı öğrenildi.

Polis tarafından yakalanan canlı bomba gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatıldı.

Canlı bombanın yakalanma anı ise TRT Haber tarafından yayınlandı.

Öte yandan, söz konusu PKK'lının Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.

#SONDAKİKA

8 Ağustos'ta Şanlıurfa'da etkisiz hale getirilen canlı bombanın yakalanma anına TRT Haber ulaştı.https://t.co/QbJR5YG4i2 pic.twitter.com/hPxHro9j9z — TRT HABER (@trthaber) August 21, 2019

​