Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma görüntüleri yayınlandı

Soylu'nun sözünü ettiği canlı bombanın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerindeki canlı bomba düzeneğiyle birlikte 8 Ağustos'ta yakalandığı öğrenildi.
Polis tarafından yakalanan canlı bomba gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatıldı.
Canlı bombanın yakalanma anı ise TRT Haber tarafından yayınlandı.
Öte yandan, söz konusu PKK'lının Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.
#SONDAKİKA— TRT HABER (@trthaber) August 21, 2019
8 Ağustos'ta Şanlıurfa'da etkisiz hale getirilen canlı bombanın yakalanma anına TRT Haber ulaştı.https://t.co/QbJR5YG4i2 pic.twitter.com/hPxHro9j9z
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