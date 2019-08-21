Adana'da 23 güvercin çalan kişi tutuklandı: 'Alkollüydüm, ne yaptığımı bilmiyordum'

Adana'da bir kişinin, iş yerinin damında beslediği güvercinlerinden 23'ünü torbaya koyarak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının "Alkollüydüm ne yaptığımı bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Olay merkez Yüreğir ilçesi, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K. isimli şahıs, 15 Ağustos Perşembe günü iş yerine gelip damda beslediği güvercinlerini kontrol ettiğinde 23 tanesinin eksik olduğunu fark edince polise gidip şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği adrese giderek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda bir iş yerinin güvenlik kamerasında elinde torba ile giden bir kişi fark edildi. Polis yaptığı çalışmada zanlının 23 yaşındaki Orhan T. olduğunu ve aynı mahallede ikamet ettiğini saptadı.

‘YOLDAYKEN KORKUP GÜVERCİNLERİ HİÇ TANIMADIĞIM BİRİNE VERDİM’

Gözaltına alınarak emniyete getirilen zanlının suçunu itiraf ederek "Alkollüydüm ne yaptığımı bilmiyordum dama çıkıp güvercinleri aldım torbaya koyup oradan ayrıldım. Ancak yoldayken korkup güvercinleri hiç tanımadığım birine verdim" dediği öğrenildi.

İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.