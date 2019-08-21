Barınakta vahşet: Aç kalanlar ölenleri yiyordu

Belediyelere ait barınaklarda çok sayıda köpeğin aynı kafese konulduğu, köpeklerin açlıktan ölü köpekleri yediği ve kısırlaştırma adıyla zehirlenerek öldürüldükleri fotoğraflarla belgelendi. Korkunç görüntülerin yayınlanması üzerine bazı belediyeler soruşturma başlattı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden sosyal medyaya yansıyan barınaklardaki vahşet görüntüleri hayvanseverleri harekete geçirdi.

Geçen hafta Diyarbakır barınağında hayvanlara yüksek miktarda zehir verildiği, ölü hayvanların diğerlerine yedirildiği, yollanan mama ve ekmeklerin ise satıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Ece Emre'nin haberine göre, Avusturya’da yaşayan Diyarbakırlı köpek eğitmeni Filiz Kaya’nın 11 Haziran günü barınağa gitmesiyle başlayan bu süreç mahkemeye taşındı. Filiz Kaya, şunları anlattı:

"Diyarbakır’da ilk kez barınağa gittim. Köpekler için mama almıştım. Barınak yetkilileri dağıtmama izin vermedi. Köpek eğitmeni olduğum için kendim dağıtıp hayvanları psikolojilerine bakmak istedim. Israrlarım sonucunda dağıtım yapmaya başladım. Ama bir anda tüm köpekler ellerime saldırdı. Günlerce aç kalmışlar. Mama için birbirlerini ısırdılar. Neden yemek vermediklerini sordum. ‘Askeriye yolluyor’ dediler. Fakat vermedikleri belliydi. Hayvanlar perişan haldeydi. Bir yavru köpeği elime aldım. Titriyordu. Nesi var dediğimde, ‘Aşıdan olmuştur’ dediler. 3.5 haftalık bir köpeğe aşı yapılmaz. Yalan söylediklerini anladım."

'HAYATIMDA BÖYLE BİR VAHŞET GÖRMEDİM'

Kaya, bir yavru köpeğin diş etlerini kontrol ettiğinde ters bir şeyler olduğunu fark ettiğini belirterek, "Zehirlendiğinden şüphelendiğim köpeği kucağımda barınak sorumlusu veteriner Kader Ertem İçen’in yanına götürdüm. Hayatımda böyle bir vahşet görmedim. İçen, beni polis çağırmakla tehdit etti. Korkmadığımı görünce hayvanın tedavi altında olduğunu söyledi. Orada gördüklerimden sonra dayanamayarak çıktım. Ben gittikten sonra köpeği zehirlemişler. Önce jandarmaya sonrasında savcılığa şikayet ettim. Öğrendim ki askeriyeden yollanan ekmekleri ve bağışta bulunulan mamaları satıyorlarmış" diye konuştu.

Barınak çalışanların aracılığıyla aldığı numunelere Ankara’da bir laboratuvarda test yaptırdığını anlatan Kaya, şu iddialarda bulundu:

'GÜNDE EN AZ 10 HAYVAN ÖLDÜRDÜKLERİNİ TESPİT ETTİK'

"Zehir verildiğinden emindim. Numunelere testi yapanlar ‘Bu zehri yapanlar insan olamaz’ dedi. Meğer 10 dakikada öldüren çok ağır bir zehirmiş. Raporu görünce yıkıldım. İki avukat tuttum. Orada bir şebeke var. Haytap Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Emekçiler de işin içinde. Kader Ertem İçen’in bir petshop’la ortaklığını tespit ettik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı bana zehrin bulunduğunu ve lavaboya döktüklerini söyledi. Günde en az 10 hayvan öldürdüklerini tespit ettik. Hayvanların ölülerine de diğerleri yesin diye önlerine atmışlar. Bu vahşete biri dur demeli."

'SORUŞTURMA BAŞLATTIK'

Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, barınakta görev yapan 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, ölen köpeklerin otopsi işlemleri için Elazığ’a gönderildiği ve hatanın sorumlularının açığa çıkarılacağı belirtildi.

Belediye, yüksek sayıda hayvanın öldürüldüğü iddialarını ise reddetti.