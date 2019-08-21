Türkiye'nin farklı şehirlerinden sosyal medyaya yansıyan barınaklardaki vahşet görüntüleri hayvanseverleri harekete geçirdi.
Hürriyet gazetesinden Ece Emre'nin haberine göre, Avusturya’da yaşayan Diyarbakırlı köpek eğitmeni Filiz Kaya’nın 11 Haziran günü barınağa gitmesiyle başlayan bu süreç mahkemeye taşındı. Filiz Kaya, şunları anlattı:
"Diyarbakır’da ilk kez barınağa gittim. Köpekler için mama almıştım. Barınak yetkilileri dağıtmama izin vermedi. Köpek eğitmeni olduğum için kendim dağıtıp hayvanları psikolojilerine bakmak istedim. Israrlarım sonucunda dağıtım yapmaya başladım. Ama bir anda tüm köpekler ellerime saldırdı. Günlerce aç kalmışlar. Mama için birbirlerini ısırdılar. Neden yemek vermediklerini sordum. ‘Askeriye yolluyor’ dediler. Fakat vermedikleri belliydi. Hayvanlar perişan haldeydi. Bir yavru köpeği elime aldım. Titriyordu. Nesi var dediğimde, ‘Aşıdan olmuştur’ dediler. 3.5 haftalık bir köpeğe aşı yapılmaz. Yalan söylediklerini anladım."
'HAYATIMDA BÖYLE BİR VAHŞET GÖRMEDİM'
Barınak çalışanların aracılığıyla aldığı numunelere Ankara’da bir laboratuvarda test yaptırdığını anlatan Kaya, şu iddialarda bulundu:
'GÜNDE EN AZ 10 HAYVAN ÖLDÜRDÜKLERİNİ TESPİT ETTİK'
'SORUŞTURMA BAŞLATTIK'
Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, barınakta görev yapan 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, ölen köpeklerin otopsi işlemleri için Elazığ’a gönderildiği ve hatanın sorumlularının açığa çıkarılacağı belirtildi.
Belediye, yüksek sayıda hayvanın öldürüldüğü iddialarını ise reddetti.
Barınakta vahşet! ‘Aç kalanlar ölenleri yiyordu’https://t.co/Xq7gJ5jaSV pic.twitter.com/3ecxxrdqdd— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 21 августа 2019 г.
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