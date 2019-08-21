Kayıt
13:09 21 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesi: Soyer üniversiteli gençleri otogarda karşıladı

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 34

    İzmir'deki üniversitelerden birini kazanarak kayıt için kente gelen gençleri İzmir otogarında sürpriz bir isim karşıladı. Sabahın erken saatlerinde otogara giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllü gençlerle birlikte İzmir'in yeni sakinlerine 'Hoş geldiniz' dedi.

    Üniversite öğrenimi için başka kentlerden İzmir’e gelen gençleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer otogarda karşıladı.

    Günün ilk ışıklarıyla birlikte İzmir Otogarı'na giden Soyer, önce 'İzmir Gençlere Kucak Akıyor' proje ekibiyle buluşarak gönüllü gençlere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

    © İHA /
    'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesi gençlerin kentteki sosyal-kültürel hayata uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

    Üniversiteli gençler ve aileleriyle çay içerek bir süre sohbet eden Soyer, daha sonra da karşılama ekibinin çalışmasına katıldı. Farklı şehirlerden İzmir'deki üniversitelere kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler otobüsten iner inmez karşılarında Başkan Soyer'i görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeler, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin desteğiyle düzenlenen 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesi İzmir’e gelen gençlere kenti tanıtıyor ve onların kente ve kentteki sosyal-kültürel hayata uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

    'İZMİRLİNİN DAYANIŞMASINI GÖSTEREN GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ'

    © İHA / İHA-AW757260
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Kadifekale'de üretici pazarı açıyor
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesi sayesinde gençler üzerindeki yabancı bir yere gelme duygusunun anında kırıldığını söyledi.

    Soyer, "Çünkü onları güler yüzle, heyecanla karşılayan akranları var. Çok hoş, çok güzel bir şey bu. İzmirlinin dayanışmasını gösteren çok güzel bir başlangıç. Bunun için İzmir üniversitelilerin en çok keyif aldığı kentlerin başında geliyor. Çok gurur duydum İzmirli gençlerimizle" diye konuştu.

    Öğrenciler ve aileler ise sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Soyer’e teşekkür etti. 

    BARINMA VE KAYIT KONUSUNDA YARDIMCI OLUNUYOR

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    Soyer sözünü tuttu: Ulaşıma belirli saatlerde yüzde 50 indirim geliyor
    19 Ağustos Pazartesi gününden bu yana sahada olan 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesi gönüllüleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte otobüslerden inen gençlere ve ailelerine yardımcı oluyor. Üniversitelere kayıt için İzmir dışından gelen kentin yeni sakinlerinin endişelerini azaltmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla başlatılan projede öğrenciler sıcak çorba, çay ve poğaça ikramıyla karşılanıyor.

    Barınma ve kayıt konusundaki soruları yanıtlanan öğrenciler, ücretsiz servislerle üniversitelerine ulaştırılıyor. Üniversitelerde kurulan danışma masalarında öğrencilere kayıt ve barınma konularında rehberlik hizmeti veriliyor. Üniversite krokisinden ulaşım haritalarına, barınma ve kültürel ihtiyaçlarıyla ilgili bilgilerden sosyal etkinliklere kadar birçok konuda broşürler verilen öğrencilere otogardaki bekleme noktasında ücretsiz kablosuz internet gibi hizmetler de sunuluyor.

    Projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve ilçesinde kamu üniversitesi bulunan Balçova, Bornova, Buca ve Çiğli belediyeleri destek veriyor.

    Etiketler:
    Balçova, Buca, Bornova, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kayıt, Öğrenci, otogar, Üniversite, Tunç Soyer, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Irak-İran savaşında Irak'ın kimyasal silah saldırıları sebebiyle maske takan İranlı asker. Günümüzde İran ve Irak’ta bu silahların kullanımı sonucu sakat kalan ve hala hayatta olanların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor.
    Galibi olmayan savaş: Irak-İran Savaşı 31 yıl önce sona erdi
    Karikatür
    ABD'den Yunanistan'a: İran tankerine yardım, 'teröre destek' olarak görülebilir
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet