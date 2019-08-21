5 kez sildiği camı beğenmeyip kendisini kovan ev sahibini şikayet etti: ‘Onurumu kırdı’

Antalya'da, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyen ev sahibi tarafından kovulan ev işçisi Sevda Karakuş, onurunun kırıldığını belirterek, polise şikayette bulundu. Ev sahibi Rusalina B. de Sevda Karakuş'tan şikayetçi oldu.
‘YÜZÜME 50 LİRAYI ATIP KOVDU, EGOSUNU TATMİN ETTİ’
Karakuş, "Ev sahibi kadın 'Sen bu işi beceremiyorsun, 30 lira vereyim; defol, git' dedi. Günüm boş geçmesin, dedim ve camı yeniden sildim. Kadın, yine olmadığını belirterek, yüzüme 50 lirayı atıp, evinden beni kovdu. Egosunu tatmin etti. Onurumu kırdı. Kadının bağrışlarına yan komşu geldi. Kocası geldi, eşinin agresif olduğunu belirterek gidip dinlenmemi istedi" dedi.
‘1 GÜN ÇALIŞMAZSAM 3 GÜN AÇ KALIRIM’
Yaşananları gururuna yediremediği için polis merkezine giderek, şikayetçi olduğunu kaydeden Sevda Karakuş, karşı tarafın da kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.
Karakuş, "Sorun para değil, bana yapılan bir haksızlık var. 50 lirayı benim yüzüme atması çok zoruma gitti. 1 hafta önce benden randevu aldı. O günüm boş geçti. 1 gün çalışmazsam 3 gün aç kalmam anlamına geliyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. 15 yıldır bu işlerle uğraşıyorum, ilk kez başıma geldi" diye konuştu.
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