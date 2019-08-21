Kandilli'de deprem bilinçlendirme toplantısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos Depremi’nin 20. yıldönümünde Türkiye’de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak ve depreme karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla, Kandilli Rasathanesi, Fatin Gökmen Konferans Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener’in konuşmasıyla başladı.
Toplantının devamında sarsma masası ile deprem anında yapılması gerekenleri göstermek amacıyla, Üsküdar Belediyesi aracılığıyla afete hazırlık eğitimi alan ev hanımları, depreme hazırlık uygulamasına katılarak, deprem simülasyon odasında 5.1 ve 7 büyüklüklerindeki depremleri yaşadılar.
Toplantının devamında sarsma masası ile deprem anında yapılması gerekenleri göstermek amacıyla, Üsküdar Belediyesi aracılığıyla afete hazırlık eğitimi alan ev hanımları, depreme hazırlık uygulamasına katılarak, deprem simülasyon odasında 5.1 ve 7 büyüklüklerindeki depremleri yaşadılar.
Toplantının devamında sarsma masası ile deprem anında yapılması gerekenleri göstermek amacıyla, Üsküdar Belediyesi aracılığıyla afete hazırlık eğitimi alan ev hanımları, depreme hazırlık uygulamasına katılarak, deprem simülasyon odasında 5.1 ve 7 büyüklüklerindeki depremleri yaşadılar.
Prof. Dr. Haluk Özener, toplantının açılışında yaptığı konuşmada "Deprem kaçınılmaz bir doğa olayıdır. Önüne geçmemiz, engellememiz veya süresini geciktirmemiz mümkün değildir, ancak bilim ve teknolojinin ışığı altında zararlarını azaltmamız mümkündür. Bu konuda karar vericilerin, bilim insanlarının ve vatandaşların her birinin üzerlerine düşen önemli vazifeler bulunmaktadır” dedi.
‘DEPREMİ ÖNLEME ŞANSIMIZ YOK AMA ZARARLARINI AZALTABİLİRİZ’
"Deprem sadece Marmara’da olmuyor her yerde oluyor diyen Özener, şunları söyledi:
"Artık depremin lütfen, nerede ve ne zaman olacağını tartışmayalım artık. Ben özellikle onu defalarca ifade ediyorum. Özellikle kamuoyu ile deprem büyüklüğü ve zamanının tartışılmasını açıkçası ben çok anlamlı bulmuyorum. Bunların tartışılacağı yerler, bilimsel toplantılar, makalelerdir. Bizim burada özellikle gideceğimiz yer depreme karşı nasıl önlem alabiliyoruz? Bunun içinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 99 depreminden sonra hemen harekete geçerek bir proje başlatmıştı. 'Afete hazırlık eğitimi projesi'. Bu proje 1 yıl sonra bir birim haline geldi. 'Afete hazırlık eğitim birimi' yani şunu söylüyoruz biz: 'Depremi önleme şansımız yok, bu doğa olayının önüne geçemiyoruz ama zararlarını azaltabiliriz.”
“Nasıl azaltabiliriz? Herkesin üzerine düşen bir rol var. Vatandaşın da üzerine düşen bir rol var” diye devam eden Özener, “Burada da Kandilli olarak afete hazırlık eğitim biriminde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler bilabedel olarak topluma veriliyor. Haftanın 2 günü Çarşamba ve Perşembe günleri, okullara öğretmenlere bu eğitimleri veriyoruz biz. Onun dışında da isteyen özel gruplara ekstra olarak deprem TIR'ımız ile, eğitmenlerimiz ile özel sektörde vermiş olduğumuz eğitimler var. Temel afet eğitim programımız var. Bunda afet sırasında, öncesinde, sonrasında nasıl bir eylem yapacağımız ile ilgili bir eğitim programı bu" şeklinde konuştu.
Türkiye coğrafyasının her yerinin deprem tehlikesine maruz kaldığını dile getiren Özener, "Sürekli bir deprem oluşumu var. Gördüğünüz gibi deprem olmayan yerimiz yok. Marmara neden önemli? Nüfus yoğunluğundan dolayı önemli, sanayisinden dolayı önemli, ekonomisinden dolayı önemli. Bir sonraki depremin herkesin beklentisi olduğu gibi, Marmara’da yol açacağı kayıpları önemsediğimizde Marmara çok özel bizim için. 257 tanesi sadece Marmara’da olmak üzere, 450 tane sensör ile tüm Türkiye’yi homojen olarak takip ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise yapısal olmayan eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle can kayıplarının yaşandığını vurgulayarak, “ Hayatını kaybedenlerin yüzde 3’ü, bütün Marmara bölgesinde, yaralananların da yüzde 50’si yani her 2 kişiden birisi yapısal olmayan hasarlar nedeniyle yaralanıyor. Yani ya dolap devrilmesi, ya da cam çerçeveye basıp yaralandılar. Bunların daha önceden tedbiri alınsaydı bunları yaşamayacaktık. Her 100 kişiden de 3 kişi dolap altında kalmak suretiyle 17 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Böyle bir araştırma sonucumuz var“ dedi.
‘HER AN DEPREM OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRLIKLI OLMALIYIZ’
Özener, "Sözün başına geleyim. Ne zaman olacağını bilemiyoruz. Keşke bilsek de şehri boşaltsak. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne zaman olacağından öte nerede olacağını tahmin ediyoruz. Ne büyüklükte olabileceğini bilebiliyoruz. Zamanı veremiyoruz. Ama sonuçta Türkiye’nin her yerinde her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.
‘BİR MÜFREDAT OLARAK CİDDİ BİR ŞEKİLDE ELE ALINMASINDA DA FAYDA OLACAKTIR’
Bir gazetecinin okullardaki çocukları deprem konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarla ilgili sorusuna ise Kalafat, şöyle cevap verdi:
“Öncelikle hedef kitlemiz çocuklar. 4. Sınıf ve üzerindeki çocuklara deprem bilincini daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü geleceğin mühendisleri, mimarları onlar olacaklar. Dolayısıyla oradan başlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için biz aslında Rasathane olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yılda 200 tane okuldan 8 bin öğrencimiz buraya geliyor. Ama sizin de dediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nca da bir müfredat olarak ciddi bir şekilde ele alınmasında da fayda olacaktır."
Afete hazırlık eğitimlerine katılan ve kendisi de bir eğitmen olan Melek Yılmaz, "Afet öncesi hazırlık, neler yapılabilir, afet sonrasındaki davranışlarımız ve afet sonrasındaki farkındalık eğitimlerimiz… Aynı zamanda YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) eğitmeniyim. Çünkü binanız yıkılmayabilir ama sabitlemediğimiz eşyalar sizi yaralayabilir. Ölüme de götürebilir. Önemli olan farkındalık yaratmak. Öncesinde, sırasında ve sonrasında yapacaklarımızı öğrenmek” ifadelerini kullandı.
Arama Kurtarma Gönüllüsü olarak başladığını dile getiren Emine Erdem ise, "Şu anda Hem Boğaziçi’nin hem de İçişleri Bakanlığı’nın hem afet bilinci hem de YOTA eğitmeniyim. Ekip olarak gönüllülerimiz olarak biz 120 bin kişiye afet bilinci eğitimi verdik. 7 bin kişiye de YOTA eğitimi verdik. Bu konuda yol kat ettik. 99 depreminden bugüne insanlar daha bilinçli hale geldi. Bunu en çok çocuklarımızda yaşıyoruz çünkü onlar bizden öğrendiklerini ailelerine yaptırıyorlar. Çok ciddi bir sloganımız var. ‘Lütfen herkes sevdiğinin kahramanı olsun.’ Hazır olmamız gerekiyor. Ailede bir kişinin bunu üstlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)