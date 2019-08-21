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16:11 21 Ağustos 2019
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    AK Partili Turan: Kayyım atanacak tabii ki, geç bile kaldık

    © AA / Ercan Özçetin
    Türkiye
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    Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine 'teröre destek' gerekçesiyle kayyum atandığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kayyım atanacak tabii ki. Geç bile kaldık. Daha ötesini söyleyeyim. Kayyım atadığımızda ilk ses CHP'den geldi, HDP'den değil. Kızdığım bu" ifadesini kullandı.

    Partisinin Çanakkale Çan İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen AK Partili Turan, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındığını hatırlattı.

    © AA /
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    Turan, "Üç belediyeye 'teröre destek' gibi en ağır gerekçelerle kayyım atanıyor. İlk tepki HDP'den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan Atatürk'ün partisi CHP'den geliyor" dedi.

    Kayyım görevlendirme gerekçelerinden birinin, tüm şehit yakınlarının tek kararla işten çıkarılması olduğunu söyleyen Turan, şöyle konuştu:

    "Adamın tavrına bakar mısın, 'Sen şehit yakınıysan işten çıkartılman lazım' demiş. Bir diğeri Türk bayrağını belediyenin önünden, arkasından, kimlik kartından, sitesinden çıkarmış. Hepsi de Kandil talimatı ile eş başkan atamışlar. Bizim Anayasa'mızda, mevzuatımızda eş başkanlık mı var? Seçilen kişi başka, Kandil'in atayıp da makama oturttuğu kişi başka. Şimdi diyorlar ya 'Seçimle gelen seçimle gider.' Bir defa bize sürekli 'Ordu göreve' diye bağıranların, parti kapatma davası açıldığında alkış tutanların seçimle gelmeyi hatırlatma hakları yok; onu söyleyeyim. Bir hukukçu olarak şunu söyleyeyim; prensip, seçimle gelen seçimle gider. Doğru ama seçimle gelen demokrasiyi, halkı, yaşamı, savunur kardeşim. Hangi ülke demokrasiyi bitirmek isteyen, seçimi kaldırmak isteyen, seçilmediği halde eş başkanlık veren bir sistemi haklı görür?"

    'İLK SES CHP'DEN GELDİ HDP'DEN DEĞİL, KIZDIĞIM BU'

    © Fotoğraf : Twitter/CHP
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    Turan, "Kayyım atanacak tabii ki. Geç bile kaldık. Daha ötesini söyleyeyim. Kayyım atadığımızda ilk ses CHP'den geldi, HDP'den değil. Kızdığım bu. Gazi Mustafa Kemal'in partisi, 'milli egemenlik' diyen, 'halkçılık, milletçilik, devletçilik' diyen bir parti nasıl olur da eş başkanlık atayan, şehit yakınını kovan, Türk bayrağını kaldıran adamlara bu karar verilince 'hayır' der. Sen Gezi eylemleri sırasında diyor muydun 'Seçimle gelen seçimle gider' diye. Biz dediğimizde, seçim vardır, esastır; o zaman kızıyordun bize" diye konuştu.

    Hukuk içinde her belediye, hükümet ve devletin baş tacı olduğunu dile getiren Turan, "Seçimle gelen seçimle gider ancak hukukun dışında, mevzuatın dışında teröre yan bakan, beraber yol yürüyen, omuz veren kim varsa da bedelini hem idari olarak hem cezai olarak ödeyecektir, ödemelidir" dedi.

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    Etiketler:
    Mustafa Kemal Atatürk, Mardin, Van, Diyarbakır, Kayyum, İçişleri Bakanlığı, AK Parti, HDP, CHP, Bülent Turan
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