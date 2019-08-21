CHP'den 'Bayramiçliler koli basili kafalıları tercih etti' diyen AK Partili Turan'a tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde katıldığı bir programda CHP Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ve ekibi hakkında, "Bayramiçli koli basili kafalıları tercih etti" ifadelerini kullandı. CHP Bayramiç İlçe Başkanı Süruri Savaş, "Bize ve seçmene hakaret edildi. Açık ve net bir özür bekliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla 12 Ağustos'ta Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Partili Turan, CHP'li Bayramiç Belediyesi'ni eleştirdi.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre Turan, "Siz hiç sudan zehirlenme duydunuz mu? Daha dün başladılar göreve. 600'den fazla hemşehrimiz hastanelik olmuş. Şaka gibi. Suyun içerisinde klor yok. Koli basili, lağam çıktı içerisinde. Ama şunu söyleyeceğim. Bayramiç'te çok iş yaptık, çok emek verdik. Bayramiçliler bu koli basili kafalıları tercih etti. Sitem etmiyorum saygı duyuyorum ama üzüntümü söylüyorum" ifadelerini kullandı.

AK Partili Turan: Bayramiçliler koli basili kafalıları tercih ettihttps://t.co/Tz5nJzQ569 pic.twitter.com/JLFuB7VRE1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 21, 2019

​Turan'ın açıklamaları ise ilçede tartışma konusu oldu. CHP Bayramiç İlçe Başkanı Sururi Savaş, Turan'dan özür beklediklerini belirterek, şunları söyledi.

'AÇIK VE NET BİR ÖZÜR BEKLİYORUZ'

"Ne yazık ki AKP Milletvekili Bülent Turan, ilçemiz bayramlaşmasında yaptığı konuşmada ‘Bayramiçliler bu koli basili kafalıları tercih etti' gibi hakaret dolu bir kelime kullanmıştır. Yani CHP’li Belediye Başkanı ve yönetimine oy veren yurttaşlarımıza da aşağılayıcı bir tabir ile yaklaşmıştır. Biz Bayramiçliler bu tarz siyaseti beğenmiyoruz. Eleştirilerek açığız ama hakarete değil. Açık ve net bir özür bekliyoruz. Mesela bazı yerlerde kaybetmeyi hakettik, yanlış yaptık ama biz Bayramiç’te çok çalıştık."

VATANDAŞLAR HASTANELİK OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Bayramiç’te yüzlerce vatandaş karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurmuştu. Yapılan inceleme sonucunda suların klorlanmadığı ortaya çıkmıştı.