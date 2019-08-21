CHP'den 'Bayramiçliler koli basili kafalıları tercih etti' diyen AK Partili Turan'a tepki

Kurban Bayramı dolayısıyla 12 Ağustos'ta Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Partili Turan, CHP'li Bayramiç Belediyesi'ni eleştirdi.
Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre Turan, "Siz hiç sudan zehirlenme duydunuz mu? Daha dün başladılar göreve. 600'den fazla hemşehrimiz hastanelik olmuş. Şaka gibi. Suyun içerisinde klor yok. Koli basili, lağam çıktı içerisinde. Ama şunu söyleyeceğim. Bayramiç'te çok iş yaptık, çok emek verdik. Bayramiçliler bu koli basili kafalıları tercih etti. Sitem etmiyorum saygı duyuyorum ama üzüntümü söylüyorum" ifadelerini kullandı.
AK Partili Turan: Bayramiçliler koli basili kafalıları tercih ettihttps://t.co/Tz5nJzQ569 pic.twitter.com/JLFuB7VRE1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 21, 2019
Turan'ın açıklamaları ise ilçede tartışma konusu oldu. CHP Bayramiç İlçe Başkanı Sururi Savaş, Turan'dan özür beklediklerini belirterek, şunları söyledi.
'AÇIK VE NET BİR ÖZÜR BEKLİYORUZ'
VATANDAŞLAR HASTANELİK OLMUŞTU
Geçtiğimiz ay Bayramiç’te yüzlerce vatandaş karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurmuştu. Yapılan inceleme sonucunda suların klorlanmadığı ortaya çıkmıştı.
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