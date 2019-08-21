İBB'den Eminönü'ne yeni boru hattı

ALT GEÇİDİN TAHLİYE KAPASİTESİ 5 KAT BÜYÜYECEK
Eminönü alt geçidinde yer alan terfi istasyonundaki tek pompa kısa zamanda 6 yeni ve daha büyük pompa ile değiştirilecek. Ardından yerin altından boru itme metoduyla 2 ayrı terfi hattı yapılacak. Böylece meydan ve alt geçide biriken suların anında denize tahliye edilmesi hedefleniyor.
‘ZARAR GÖREN VATANDAŞLARA 3 AY BOYUNCA MADDİ YARDIM SAĞLANACAK’
Öte yandan Eminönü alt geçidindeki dükkanları zarar gören vatandaşlara İBB tarafından 3 ay boyunca karşılıksız maddi yardım sağlanacağı açıklandı. Zarar gören iş yerlerin bakım ve onarımının da İBB tarafından yapılacağı kaydedildi.
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