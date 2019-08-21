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17:38 21 Ağustos 2019
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    Türk-İş'ten eleştirilere yanıt: Mazimiz şanla, şerefle dolu

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Türk-İş, hükümet ile imzalanan toplu iş sözleşmesinden ve imza töreninde yapılan bir konuşmadan yola çıkılarak mazisi şanla, şerefle dolu bir işçi konfederasyonunu linç etmeye çalışmanın haksızlık olduğunu belirtti.

    Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan, hükümet ile imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası yöneltilen eleştirilere cevap verildi. Sendikadan yapılan açıklamada, Başkanlar Kurulu 23. Dönem 20. toplantısının bugün İstanbul'da yapıldığı bildirildi.

    © AA / Emre Ayvaz
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    Açıklamada, toplantıda hazırlanan Başkanlar Kurulu bildirisi yer aldı. Bildiride, toplantıda konfederasyon ile hükümet arasında 12 Ağustos'ta imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün ardından kamuoyunda tartışmaya neden olan gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

    Sendikanın, kurulduğu 1952'den bu yana, 67 yıldır Türk işçisine ve ülkenin çalışma yaşamına katkı verdiğine değinilen bildiride, şunlar kaydedildi:

    "Konuyla ilgili her kesimin kabul edeceği gibi, grev hakkından toplu iş sözleşmesi hakkına kadar ülkemizde işçi hak ve özgürlükleri adına sağlanmış bütün kazanımların ardında Türk-İş'in çabası, mücadelesi ve altında da imzası vardır. Bu nedenle, imzalanan son toplu iş sözleşmesinden ve imza töreninde yapılan bir konuşmadan yola çıkarak, mazisi şanla, şerefle dolu bir işçi konfederasyonunu bu şekilde linç etmeye çalışmak, en hafif ifadeyle haksızlıktır."

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    Sendikanın tarihinde zor dönemler olduğu, çeşitli hükümetlerle ters düşüldüğü, hakkın sokakta, meydanlarda arandığı aktarılan bildiride, bazı dönemlerde de uzlaşma yoluyla sonuç alındığı, temsil edilen kesimlerin hak ve özgürlüklerinin bu şekilde korunabildiği belirtildi.

    Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

    "Bugün 'yandaş' ya da 'arka bahçe' olarak nitelendirilen ve linç edilmeye çalışılan Türk-İş, son 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde de sayısız mücadelenin tarafı olmuştur. Bu süre zarfında yapılan eylemler, grevler, yürüyüşler ve açıklamalar bunun en açık kanıtıdır. İmzalanan son kamu kesimi toplu iş sözleşmesi, bazılarının iddia ettiği gibi bir 'satış sözleşmesi' değildir. Türk-İş üyesini 'satmamış' aksine günümüz zor ekonomik koşullarında enflasyona karşı korumuş, hatta enflasyon üzerinde refah payı da almıştır."

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    Etiketler:
    Ekonomi, Türkiye, Linç, toplu iş sözleşmesi, AK Parti, Türk-İş
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