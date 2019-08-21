Kalın: Cumhurbaşkanımızın Putin ile telefon görüşmesi olacak

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Özellikle güvenlik noktasında Türkiye 3 terör örgütü ile aynı anda mücadele etmeye devam ediyor. DEAŞ, PKK ve onun uzantısı olan örgütler ve FETÖ'ye karşı mücadele devam ediyor.

- Milli Savunma Bakanlığı'nın dile getirdiği gibi PKK'ya karşı başarılı bir şekilde yürütülen Pençe 1, Pençe 2 yürütülmeye devam edecek.

- ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakata varıldı. Ana çerçevede mutabık kaldık. İlgili birimlerimizin görüşmeleri devam ediyor. Münbiç yol haritasında yaşanan gecikmeleri kabul etmemiz mümkün değil.

-Suriyeli mültecilerin eve dönmesi, Suriye ile sınırdaki güvenliği sağlama konusunda oldukça önemli gelişmelerdir.

- İdlib konusunda değerlendirmeler oldu. 9. gözlem noktamıza yapılan saldırı, ve hayatını kaybedenler ve yaralananlar konusundaki düşüncemizi Rus tarafına ilettik. İdlib'de 12 gözlem noktamızın bulunduğu yerlerde güvenliğin tamamen sağlanması konusunda mutabık kalınmıştı, bunun devam etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşecek.

- Yangında hasar gören arazinin imara açılması yasaya aykırıdır.

Ayrıntılar geliyor...