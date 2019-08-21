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20:49 21 Ağustos 2019
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    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

    MHP'li Enginyurt'tan Ticaret Borsa başkanları için kayyum talebi

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu ve Fatsa Ticaret Borsaları bilgilendirme tabelasında serbest piyasada fındığın 15 TL yazmasına tepki göstererek, "Ordu ve Fatsa Ticaret Borsa başkanları görevlerinden alınmalı, kayyum atanmalı" dedi.

    Cemal Enginyurt
    © Fotoğraf : DHA
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    MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, beraberindeki Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, MHP İl Başkanı Köksal Şenyurt ve bazı fındık üreticileriyle birlikte Ordu Ticaret Borsası önünde basın açıklamasında bulundu.

    MHP'li vekil Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, TMO'nun Giresun kalite için 17 TL, levant kalite için 16,5 TL'den fındık alacağını açıklamasına rağmen, Ordu ve Fatsa Ticaret Borsaları tabelalarında serbest piyasa fındık fiyatının 15 TL yazıldığını, bunun hangi gerekçelerle yazıldığının ve hangi fındık ihracatçısının bu fiyattan ürün aldığının açıklanması gerektiğini söyledi.

    Enginyurt, "Ordu ve Fatsa Ticaret Borsa başkanları görevlerinden alınmalı, kayyum atanmalı" dedi.

    'MİLLETİN HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ'

    Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını isteyen Enginyurt, "Biz bu milletin hakkını yedirmemeye yemin ettik, yedirmeyeceğiz. Ordu ve Fatsa Ticaret Borsası başkanına bir soru sormak istiyorum. Pazartesi günü bu tabelaya 15 TL yazarken Çarşamba Ticaret Borsası 16,75 TL fiyat yazdı. Oda borsa, sende borsasın. Hiç utanmadınız mı? Şimdi utanmadan sağı solu arıyorlar arayı bulmaya çalışıyorlar. Utanmadan devletin güvenlik kuvvetlerine başvurup diyorlar ki 'Efendim borsaya saldıracaklar güvenlik tedbiri alın.' Sen bizi haydut mu sandın, haydut sanıyorsan aynaya bak. Biz buraya demokratik tepkimizi göstermeye geldik. Biz hakkımızı, emeğimizin karşılığını savunmaya geldik" dedi.

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    Etiketler:
    Kayyum, Ticaret Borsası, MHP, Cemal Enginyurt, Fatsa, Ordu, Türkiye
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