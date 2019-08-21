CHP’li Karabıyık: OECD ülkeleri arasında son sıradayız

Türkiye'de kadının iş dünyasındaki yerine dikkat çeken CHP'li CHP'li Lale Karabıyık, "Kadın işsiz sayısı Mayıs 2018’de 1,3 milyon iken, Mayıs 2019’da yaklaşık 1,6 milyona çıktı. Kadın işsizliği oranı ise aynı dönem içinde yüzde 12,4’ten yüzde 14,9’a yükseldi" dedi.
CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile kadını iş hayatına katamamanın ağır faturasını paylaştı. Toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, kadınların iş gücüne katılımı ve kadın istihdamının artırılması gibi unsurların sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli olduğunu kaydeden Karabıyık, “Ülkemizde, ne yazık ki durum böyle değil; kadının işgücüne katılmasını teşvik etmek yerine ‘kadınlar iş aradığı için işsizlik oranı artıyor’ bakışı var olduğu müddetçe, kadın istihdamında doğru politikalar üretilemez. Bu konuda yeteri kadar çaba sarf edilmediğini de üzülerek görüyoruz. Ekonomi doğru yönetilmediği için genel olarak istihdam yaratmada da büyük sorunlar yaşandığı aşikâr” dedi.
CHP'li vekil, TÜİK’in geçtiğimiz günlerde açıklanan Mayıs işgücü verilerine göre, kadın işsiz sayısı Mayıs 2018'de 1,3 milyon iken, Mayıs 2019'da yaklaşık 1,6 milyona çıktığına, kadın işsizliği oranının ise aynı dönem içinde yüzde 12,4'ten yüzde 14,9'a yükseldiğine dikkat çekti.
“OECD ÜLKELERİ ARASINDA SON SIRADAYIZ”
Türkiye'de erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 71,7 iken kadınlarda bu oranın yüzde 34,4 seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Karabıyık, “Türkiye'de 34,4 seviyesinde gerçekleşen kadınların işgücüne katılma oranı, Avrupa Birliği ortalamasında Türkiye’nin neredeyse iki katı, yüzde 62.4 seviyesinde. OECD ülkeleri arasında ise 20 – 24 yaş arasındaki kadın nüfusun işgücüne katılımı en düşük olan ülke Türkiye. Kadınların çalışma hayatında yer alması, onları özgürleştiren, ekonomik bağımsızlıklarını kazandıran ve ülkeyi ileri götüren ilk basamaktır, bu gerçek unutulmamalıdır. Kadınların istihdamda daha fazla yer alması, işgücü piyasasının göstergelerini olumlu yönde değiştirecek, bu da ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.
Türkiye'de kadınların bambaşka bir gerçeği yaşadığını ifade eden Lale Karabıyık, “Kadınların işgücü piyasasına katılamama, katılım sağlandığında düşük ücretli işlerde istihdam edilme, eşit işe eşit ücret alamama, kayıt dışı çalışma, ücretsiz aile işçisi olma ya da elde ettiği gelir üzerinde söz sahibi olmaması gibi gerçekler, Türkiye'de kadın yoksulluğunu derinleştiren sorunlardır. Resmi kurumların açıkladığı Türkiye'de kadın istatistikleri de kadınların iş hayatında karşılaştığı adaletsizlikleri doğrular niteliktedir. Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamının, ülkemizin temel bir sorun alanı olduğu, bu veriler ve gerçeklerden açıkça görülmektedir. İstihdam edilememenin ve işsizliğin, kadınların hak ihlallerine uğramasındaki önemli payı yadsınamaz” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE İÇİN FATURA OLDUKÇA AĞIR
Kadının çalışma hayatına dahil edilmesi, toplumsal kalkınmada önemli bir etkendir gelir getirici bir işte çalışmanın kadınları güçlendireceğini, kendilerinin ve dolayısıyla ailelerinin ve ülkenin refah düzeyinin artmasını sağlayacağını belirten Karabıyık, “Kadını iş ile buluşturmamanın Türkiye için faturası oldukça ağır. Eğer Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı, yüzde 63,6 seviyesinde gerçekleşen OECD ülkelerindeki kadar olsaydı; bugün milli geliri 250 milyar dolar daha fazla olup kişi başına gelir de 4-5 bin dolar daha üzerinde olacaktı. Yani kadını iş ile buluşturamamanın kişi başı maliyeti oldukça yüksek; çünkü kadın işgücünün çalışma hayatına dahil edilmesi, toplumsal kalkınmada önemli bir etkendir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)