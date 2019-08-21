Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü: 'Güvenli bölge'yle ilgili birinci aşama başlatılıyor

Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.
Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.https://t.co/aymeE6C8GC#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/boog19NvJt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2019
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