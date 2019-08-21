MHP'li Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Ömür boyu peşindeyim

Beyaz TV'deki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Boşnakların ekranlara dönmemesi için kampanya başlattığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına dönmüştü. Kütahyalı'nın, Beyaz TV ekranlarına geri dönmesi kamuoyundan tepki gördü. Tepki gösterenler arasında aynı zamanda Boşnak olan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da yer aldı.

Kütahyalı’nın geri dönüşünün ardından açıklama yayınlayan MHP’li Saffet Sancaklı ise “Sırpların işlediği vahşi katliamların acı hatırasını hatırlatırcasına, Boşnak kardeşlerimize yaptığı hakaret, şeytana peşkeş çektiği ağzından dökülen pisliklerdir” ifadelerini kullandı.

Ömür boyu PEŞİNDEYİM ... pic.twitter.com/fFoaNsqQit — Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) August 21, 2019

“İnanın insan demekten utandığım bu adamı, bu millet hak etmediği için karşı çıkıyorum”diyen Sancaklı, “Cemaat devlete sızıyor, cemaat devleti ele geçiriyor diyen Ergenekonculara karşı cansiperane ve en etkili savaşan ben oldum hocam’ diyen bu adamın ekranlara taşınması 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasına en büyük saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.