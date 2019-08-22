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01:52 22 Ağustos 2019
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    Bülent Arınç

    Arınç: Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı

    © AA / Haluk Satır
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedeflerine ilişkin, "Sanki bir Kızılelma gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı, ufuklar kadar yüce ve yüksek olmalı" dedi.

    © AA / Okan Coşkun
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    Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda "2023 Hedeflerinde Sivil Toplumun Rolü" konulu program düzenlendi.

    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, programda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının insanların hayır yapmak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurduğu teşekküller olduğunu anlattı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlerine çok önemli hedefler koyduğunu ifade eden Arınç, şöyle konuştu:

    "Sanki bir Kızılelma gibi 2023, 2053, 2071 hedefleri var. Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı, ufuklar kadar yüce ve yüksek olmalı. Kızılelma meselesi geçmişte de tartışıldı, bir siyasi partinin sloganı olarak görmemek lazım. Osmanlı'nın fetihler yaptığı çağlarda Kızılelma bir idealdi. Kızılelma nedir diye sorulduğunda gidin bunu halka ve askere sorun demişler. Birine sormuşlar 'hünkarımın atının bastığı en son yerdir' demiş. Bir başka yeniçeri 'benim attığım okun en son vardığı yerdir' demiş. Bir başkası buna benzer güzel şeyler söylemiş. Yani fetihlerin son bulacağı, hayallerin, rüyaların en son gerçekleşeceği yer Kızılelma'dır. Böyle bir heyecana can kurban. Kızılelma'nın, kızıllığına elmasına vurulmayın manası çok önemlidir".

    Arınç, 2011 seçimlerine gittikleri süreçte Erdoğan'ın 2023 hedeflerini göstererek 12 yılı kapsayan bir program yaptığını hatırlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ahlat
    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra 2053 hedeflerini açıkladığını dile getiren Arınç, şöyle devam etti:

    "Maşallah durmak bilmiyor, 6 ay bir yıl sonra hızını alamadı 2071 hedeflerini koydu. Sene 2011'de 60 yıl sonrası muhtemeldir ki hayatta olmayacağız. İnşallah torunlarımız görecek. Biz bu hedefleri kendimiz görelim diye koymuyoruz ki. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bunu hangi liderden duyabilirsiniz, hangi lider söylerse inandırıcı olur. Bunların (hedeflerin) gerçekleşmesini kendisine hayat gayesi edinmiş bir insana sahip olmak dünya nimetleri bakımından hamd edilecek bir nimettir". 

    Konuşmanın ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Arınç'a plaket takdim edildi.

    Etiketler:
    Malatya, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç
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