TSK'da yeni atamalar: 127 komutanın görev yeri değişti, ordu komutanlıklarına Orgeneral yerine Korgeneral atandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yapılan yeni atamalara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.