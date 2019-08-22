THK'dan Bakan Pakdemirli'ye uçak yanıtı: Çağırsınlar, motor çalıştıralım

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, üst düzey bir THK yetkilisi son dönemdeki tartışmalarla ilgili şunları söyledi:
'YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ'
"Orman bürokrasisi Sayın Bakanı yanlış yönlendiriyor. THK'daki uçaklardan 5'i faal, 4'ü Ankara'da, biri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yangınlara müdahale edecek biçimde bekliyor. Ne yağ kaçırıyor, ne eski, ne de bozuk. Hepsinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı uçuşa elverişli olduğuna dair sertifikası var. Bakımları yeni yapıldı, belgeleri alındı. Gelin desinler, motor çalıştırır gideriz.
'İÇİMİZ YANIYOR'
Karabağlar'daki yangın başladığında Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan uçağımızın park yerinden alevler gözüküyordu. Biz müdahale edemedik, içimiz yandı. Bu uçaklar bu milletin katkılarıyla, bağışladığı kurban derileriyle alındı. Yanan bizim ormanımız, uçaklar da bizim milli servetimiz.
'PARA İSTEMİYORUZ'
Biz bugüne kadar kimseyle para muhabbeti yapmadık. Beş uçağımız hazır, ‘Gelin' desinler hemen hareket edip müdahale edelim. İhaleyi, parayı düşünmüyoruz. Burası bir şirket değil. Biz siyasetin dışındayız. Uçaklardan 4'ü 1980 model, diğerleri 1970 model. Havacılıkta eski uçak yoktur bakımsız uçak vardır.
'DÜNYA KULLANIYOR'
'YUNANİSTAN'A GİTTİK'
Biz geçen sene bu uçaklarla Yunanistan'daki yangına müdahale ettik ve o yangını bizim uçaklarımız söndürdü. Yangına müdahale eden kiralık helikopterlere bakın. Kazakistan'dan şuradan buradan toparlanmış, onaydan da geçmemiş.
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