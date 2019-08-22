Kayıt
08:45 22 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    THK'dan Bakan Pakdemirli'ye uçak yanıtı: Çağırsınlar, motor çalıştıralım

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 150

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarıyla ilgili olarak "Bu uçaklar eski, bozuk, yağ kaçırıyor" demesi üzerine konuşan bir THK yetkilisi, "Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor. Çağırsınlar, motor çalıştıralım" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Bakan Pakdemirli: Karabağlar'da orman yangınının önemli bir kısmında ateşin feri söndü
    Halen başkanlığını emekli Hava Tümgeneral Bertan Nogaylaroğlu'nun yaptığı Türk Hava Kurumu'nun elinde 9 adet yangın söndürme uçağı bulunuyor. Bunlardan 5'i uçuşa hazır olarak bekliyor.

    Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, üst düzey bir THK yetkilisi son dönemdeki tartışmalarla ilgili şunları söyledi:

    'YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ'

    "Orman bürokrasisi Sayın Bakanı yanlış yönlendiriyor. THK'daki uçaklardan 5'i faal, 4'ü Ankara'da, biri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yangınlara müdahale edecek biçimde bekliyor. Ne yağ kaçırıyor, ne eski, ne de bozuk. Hepsinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı uçuşa elverişli olduğuna dair sertifikası var. Bakımları yeni yapıldı, belgeleri alındı. Gelin desinler, motor çalıştırır gideriz.

    'İÇİMİZ YANIYOR'

    Karabağlar'daki yangın başladığında Adnan Menderes Havalimanı'nda bulunan uçağımızın park yerinden alevler gözüküyordu. Biz müdahale edemedik, içimiz yandı. Bu uçaklar bu milletin katkılarıyla, bağışladığı kurban derileriyle alındı. Yanan bizim ormanımız, uçaklar da bizim milli servetimiz.

    'PARA İSTEMİYORUZ'

    Biz bugüne kadar kimseyle para muhabbeti yapmadık. Beş uçağımız hazır, ‘Gelin' desinler hemen hareket edip müdahale edelim. İhaleyi, parayı düşünmüyoruz. Burası bir şirket değil. Biz siyasetin dışındayız. Uçaklardan 4'ü 1980 model, diğerleri 1970 model. Havacılıkta eski uçak yoktur bakımsız uçak vardır.

    'DÜNYA KULLANIYOR'

    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Pakdemirli: Şartlar sürekli aleyhimizde değişkenlik gösteriyor
    Bizim yangın söndürme uçaklarımız Kanada yapımı CL-215 modeli. Bütün dünya bu yangın söndürme uçaklarını kullanıyor. Tüm dünyada 124 adet var ve büyük bölümü de 1970-80'lerde üretilen ancak bakımları eksiksiz yapıldığı için faal olarak kullanılan uçaklar. Bir problemi olsa Sivil Havacılık onay vermez. Biz bu uçaklarımızı yakında Teknofest fuarlarına götüreceğiz. Bozuk olan uçakla festivale katılır mıyız?

    'YUNANİSTAN'A GİTTİK'

    Biz geçen sene bu uçaklarla Yunanistan'daki yangına müdahale ettik ve o yangını bizim uçaklarımız söndürdü. Yangına müdahale eden kiralık helikopterlere bakın.  Kazakistan'dan şuradan buradan toparlanmış, onaydan da geçmemiş.

    Etiketler:
    Yanıt, Açıklama, Uçak, Yangın, Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    En İyi Portfolyo Ödülünü kazanan Alman yarışmacı Thomas Hinsche'nin Macaristan'daki Kiskunsag Milli Parkı'nda çektiği fotoğraf.
    2019'un en iyi kuş fotoğrafları
    Karikatür
    Rus senatörden Trump’ın G8 açıklamasına tepki: Yaptırımlar devam ettiği sürece söz konusu olamaz
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet