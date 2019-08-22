Sabah yazarı Müderrisoğlu: HDP, 'kapatma istemli' başvuru nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarında

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, HDP'nin kapatma istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarında olduğunu yazdı. Müderrisoğlu, "Devlet aklı, HDP'yi, Kürt kökenli vatandaşların bir bölümü için siyasal açıdan kendini ifade etme kanalı olarak açık tutmayı tercih etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca kayyum atanan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyesi ile ilgili son kararı yorumlayabilmek için dört ana noktaya odaklanılması gerektiğini söyleyen Sabah yazarı Müderrisoğlu, bunları şöyle sıraladı:

"1- HDP'nin, anayasal sistem içindeki konumu, 2- Milli güvenlik doktrini, 3- AB ile ilişkiler başta olmak üzere küresel koşullar, 4- ABD'nin, Suriye'nin kuzeyine dair planları."

Müderrisoğlu, 'Güvenlik doktrini... HDP... Dersler...' başlıklı yazısında, HDP'nin 'kapatma istemli' başvuru nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın radarında olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet aklı, HDP'yi, Kürt kökenli vatandaşların bir bölümü için siyasal açıdan kendini ifade etme kanalı olarak açık tutmayı tercih etmektedir. Buna karşın HDP, etnik temelli siyasette ısrar etmekte ve terör örgütü ile arasına mesafe koymak bir kenara, devlete karşı meydan okumayı sürdürmektedir. Tavır böyle olunca yasal önlemlerle demokratik siyaset arasındaki gel git süreci devam etmektedir."