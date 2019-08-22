İzmir yangınında görev yapan pilot, otel odasında ölü bulundu

İzmir'de pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınındaki söndürme çalışmalarına katılan Ukraynalı helikopter pilotu Yuri Bostnik, İzmir'de kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Antalya'da görev yapan ve geçici görevlendirmeyle 3 gün boyunca İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopter pilotu Bostnik, yangının kontrol altına alındığı çarşamba akşamı yardımcı pilot Uğur Uysal ile birlikte otelde yemek yedi ve gece saat 00.30 sıralarında odasına çıktı.

Uysal, soğutma çalışmalarına katılmak için hazırlanıp Bostnik’i uyandırmak için önce telefonla aradı ardından odasına gitti. Uysal, kapı açılmayınca durumu otel görevlilerine bildirdi. Odayı personel kartı ile açan otel görevlileri Bostnik’in banyoda hareketsiz halde yattığını fark etti.

Durumu polise haber veren otel yetkilileri, 112’yi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Bostnik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ukraynalı pilotun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin anlaşılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

PAKDEMİRLİ: BENCE ÇOK ŞEREFLİ BİR SON

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pilotun ölü bulunmasıyla ilgili, "Kimisi giriyor yangının içerisinde yaralanıyor. Kimisi duman altında kalıyor, hastaneye kaldırılıyor. Teşkilatımızdan bölge müdürlüğü seviyesine kadar hayatını yangında kaybedenler var. Ben özellikle yangınlarla mücadelede hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Kalp krizi diye bana geldi. Bir ağaç daha az yansın diye belki kendini strese koydu. Ve böyle bir sonla hayatını noktalamış oldu. Ama bence çok şerefli bir son. İnsanlar bir ağaca kavuşsunlar diye bir ilke uğruna savaşını verdi" ifadelerini kullandı.