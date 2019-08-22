Kayıt
12:00 22 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Soylu'dan kayyum açıklaması: Teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor

    © REUTERS / Ahmet Bolat/Pool via REUTERS
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 128

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Mardin ve Van'da HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "Dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor" dedi.

    Ankara'da Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda  635 PKK'lının öldürüldüğünü söyledi.

    © AA /
    İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
    Soylu, "40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz" dedi.

    Soylu, görevden alınan üç belediye eş başkanını kastederek, "Üç gün oldu biri çıkıp, 'Bana itiraf atılmıştı' demedi" ifadesini kullandı.

    "Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor" diyen Soylu, şöyle devam etti:

    'SANDIK AYRIDIR, MAHKEME AYRIDIR'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Eren Bozkurt
    Bahçeli: HDP, 105 belediyenin 95'ine kayyum atanmasından ders almamış
    "3 belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır."

    Soylu, "Kimse kusura bakmasın biz haklıyız. Üç gündür her türlü itirazları ortaya koydular. Daha üç gündür bir tanesi çıkıp 'benim PKK ile ilişkim yok, bana iftira atılmıştır' demedi. Biz yüzüme kara çalınmasın diyoruz. Üç gündür bizim böyle bir şey söz konusu değildir diyemedi. PKK ile iltisaklı kişilere müdahale ettiğimiz için biz kabahatli oluyoruz. Biz ne yaptığımızı, neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz" dedi.

    "Sigara kaçakçılığı, PKK için ciddi bir finansman kaynağıdır" diyen Soylu, "Buraya çok büyük bir darbe vurduk. 2019 Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığımızın verileriyle 2014’te Türkiye’de kaçak sigara oranı yüzde 22,3’tü, 2018 sonu itibarıyla bu oran yüzde 1.4’e gerilemiş durumdadır. Ülkenin vergi geliri kaybının da, PKK’ya giden paranın da bu sayede ciddi şekilde önüne geçmiş olduk" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    30 barodan ortak kayyum tepkisi: İdari bir darbedir
    CNN Türk'e bağlanan güvenlik uzmanından kayyum savunması: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmemek gerekiyor
    MHP'li Yalçın: Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tavrı PKK'ya verilmiş zımni bir destektir
    AB’den kayyum atamaları açıklaması: Ciddi endişe yaratmaktadır
    MHP'li Enginyurt'tan Ticaret Borsa başkanları için kayyum talebi
    ABD Dışişleri'nden 'kayyum' açıklaması: Endişe verici
    Etiketler:
    Mardin, Van, Diyarbakır, Kayyum, PKK, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oyuncuların Aydın yöresi şiveleri, görsel efektleri ve esprileriyle dikkat çeken kısa film, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak beğeni topladı. Kısa filmi hakkında bilgi veren yönetmen Kerem Sarı, İmkanımız olursa eğer, daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Sosyal medyada veya bir yapımcının da bize dahil olmasıyla, daha iyi işler ortaya koyacağız. Oyuncularımız da giderek ünlü ve fenomen olmakta. YouTube ve Facebook'ta çektiğimiz kısa filmler, 10-15 milyona kadar tıklanıyor. Destek olunursa hedefimiz, Aydın için çok iyi bir film çekmek olacak dedi.
    Yerli Game of Thrones çektiler: ‘Aydın Yanıyor’
    Karikatür
    Rus senatörden Trump’ın G8 açıklamasına tepki: Yaptırımlar devam ettiği sürece söz konusu olamaz
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet