Pakdemirli: Türkiye orman varlığını artıran dünyada üçüncü ülke

TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Türkiye orman varlığını artıran dünyada 3. ülke.https://t.co/xEUGLTyDte pic.twitter.com/ImKwEUx5s1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2019
'HAVADAN MÜDAHALENİN ZOR OLDUĞU BİR DURUM VARDI'
Yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdiğini söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:
Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:
'TEK BİR YANGIN DEĞİL YÜZLERCE KÜÇÜK YANGIN VARDI'
- Yerleşim yerlerine yakın olduğu zaman uyguladığımız ve gerçekten o anda bizim son umut olarak kullandığımız bir teknik ateşi ateşle boğama. Aslında bizim oradaki ormancı arkadaşımız, sosyal medyadaki yayılan videodaki ormancı arkadaşımızın hiç hatası yok, görevini yapıyor. Görevini yaparken darp edilmiş vaziyette. Tek hatası onu vatandaşın yanında yapmamalıydı çünkü vatandaş anlamıyor şimdi vatandaş anlamayabilir ama bir şekilde açıklamak da lazım. Bana göre öyle bir eksiği var orada.
'DEVLET HİÇ KENDİNE AİT OLAN ORMANINI YAKAR MI?'
- Biz bu sene Köyceğiz'de evlere 150 metre kala bir yangın yakarak evleri kurtardık. Yani bu konu teknik bir konu. Teknik konuyu da teknik insanlara bırakmak lazım. Ülke hepimizin, farklı düşünceler olabilir ama bu işin içinde siyaset olmaması lazım. Yangın bir savaştır siz o anda savaşıyorsunuz. Nasıl ülkenizin savunması için herkes kendini cepheye götürüyorsa siz de aynı öyle savaşıyorsunuz. Bu savaşı yenebilmek için herkesin tek vücut olması lazım. Eksikler var mıdır? Onların hepsi konuşulabilir ama yangın zamanı değil.
'RANT ARAYAN KARŞISINDA BENİ BULUR'
- Orman yangınlarında ihmal ve dikkatsizlik bu işin üçte biri. Doğal sebeplerle de çıkabiliyor. Yani yıldırım düşüyor orada yangın oluşuyor. Kazalar var, yüzde 7 kasıt. Sebebi bilinmeyen aşağı yukarı yüzde 42 yani yarıya yakınını tespit edemiyoruz. Bunu ilgili bakanlıklarımızla çalışmamız lazım. Sebebini eğer bilirsek bununla ilgili tedbirlerimizi alırız. Bir defa toplumdaki bilinci artırmamız lazım. Yangınlarla mücadele konusunda dünyada bir numarayız. Fakat yangın çıkmaması konusundaki hassasiyette de herhalde son sıralarda yer alıyoruz. Haftasonu piknik yapmak herkesin hakkı fakat piknik yaptıktan sonra başta çöpünü orada bırakmayacaksın, mangalını toplayıp götüreceksin onun söndüğünden emin olacaksın, boş şişeleri ormana atmayacaksın. Bugün yarın çıkmaz ama güneşin etkisiyle daha sonra yangın çıkabilir.
'CİĞERİMİZ YANIYOR, İZMİR'DE 500 HEKTAR ALAN YOK OLDU'
- Bu işin aslında cezai müeyyideleri çok ağır. Kasıtta müebbet hapis var. Fakat ihmal ve dikkatsizliklerde hakimler ne yazık ki para cezasına çeviriyorlar. Bu konuyu da Adalet Bakanımız ile konuştum. Bunu örnek hale getirmemiz lazım. Çünkü ciğerimiz yanıyor İzmir'de 500 hektar alan yok oldu, fakat hala sebebini bulamadık. Bir ağacın bedeli yok buna ben bir bedel biçmek istemem.
- 1970 ila 1979 yılları arasında bir yangın çıktığı zaman aşağı yukarı 180 dönüm yani 18 hektar bir alan yanıyormuş. 2010 ile 2018 arasında biz bunu 2.8 hektara yani 28 dönüme kadar düşürdük. Bu işte yangına müdahale sürelerinin kısalması, yeni tekniklerin yeni teknolojilerin kullanılması ile bunları elde edebiliyor olduk. Yangın başına düşen alanlarda da kabaca 2019 yılında da 2.2 hektara indik. Yani geçen yıl 2.6 hektardaydık şu anda 2.2 hektara indik. Bununla ilgili 2023'te bir hedef koyduk kendimize 2 hektarın altına ineceğiz. Bu sene aşağı yukarı yüzde 7-8 fazla yangınımız var geçtiğimiz yıla göre. Fakat yangın başına düşen alanı ise yüzde 15 iyileştirdik. Yangına müdahale süremizi düşürdük. Yangına müdahale süremiz 18 dakikalardan 12 dakikaya indi. Yangın çıktı ihbar geldi 12 dakika içerisinde bizim ekiplerimiz orada.
'YANGINA MÜDAHALEDE BİRİNCİ SIRADAYIZ'
- OECD verisidir, Türkiye orman varlığını arttıran dünyadaki nadir ülkelerden biri. Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü ülkeyiz. Orman varlığımızı arttırmakla ilgili çok ciddi hırslı bir hedefimiz var. Bu hedef dünyada yaşayan her bir insan için bir tane ağaç dikme, fidan dikme hedefimiz var. Şu anda 3 milyar ağacı fidanı toprakla buluşturduk. Bundan sonra önümüzde 2.5 milyar daha 2023'e kadar büyük bir hedef var. İnşallah bunu da dikerek orman varlığımızı artıracağız ve bu konuda dünyada bir veya ikinci sıraya oturmayla ilgili ciddi bir hedefimiz var.
'YANGINA UÇAKLI MI HELİKOPTERLİ Mİ MÜDAHALE ETMELİ?
- Muhalefet partisi özellikle CHP bu uçak konusunu ajite etti. Başta 20 ile başladılar. Türk Hava Kurumu'nun hangarda 20 uçak varmış çok büyük bir yalan. Sonra 9 dediler o da tutmadı sonra 6 dediler. Geçen gün ben arkadaşlardan bir fotoğraf istedim. Etimesgut'ta duran Türk Hava Kurumu uçaklarının fotoğraflarını çektirdim. Motor yok üç tanesinde, pervane yok tabiri caizse kuşlar bunların motor yuvalarına yuva yapmışlar. Ne yazık ki CHP bunu kullandı. Türk Hava Kurumu'da buna alet oldu. Benim Türk Hava Kurumu'na bir lira borcum yok bakanlık olarak ben bu işler ile alakalı ihaleye çıkıyorum. Türk Hava Kurumu'ndan bu hizmeti almak zorunda da değilim. Bu uçaklar artık ömürlerini doldurmuş. Ben her hava aracına bir tane de normal personel görevlendiriyorum. Orman personelinin bana arkadaşlarıma söylediğini iletiyorum diyor ki; "Ben bu uçağa binmiyorum" biz de diyoruz ki, bineceksin. O da diyor ki; "Beni istersen memuriyetten at çünkü kendimi emniyette hissetmiyorum." Uçakların bu kadar kötü olduğu bir durumda bizim bu uçakları kullanma imkanımız yok.
'CHP UÇAKLARI İSTİSMAR ETTİ, THK DA ALET OLDU'
- Ben yangınlara gidiyorum birincisi ekibimi motive etmek için. Ciddi gördüğümüz her yangında orada olmak istiyorum. Vatandaş her türlü sıkıntıda yöneticileri başında görmek istiyor. Yönetici tatilde de olabilir başka bir yerde de olabilir ama bir sıkıntı olduğunda çıkıp işinin başına geçeceksin. Bir sıkıntı varsa sıkıntının olduğu yere gideceksin.
'3 GECE GÖRÜŞLÜ SKORSKY FİLOMUZA KATILACAK'
- Önümüzdeki yıllarda koordinasyon için yine gece uçuşu kabiliyeti olan termal kameralarla donanmış 3 tane Skorsky helikopterimiz filomuza katılacak. Gece belki su atmayacağız fakat gece kalkıp yangına müdahale edeceğiz.
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