Birinci Ordu Komutanı Avsever'den İBB Başkanı İmamoğlu'na tebrik ziyareti

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretine gelen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Avsever'i, Saraçhane'deki merkez bina önünde karşıladı.

Zabıta Tören Mangası'nı selamlayan Orgeneral Avsever, İBB Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kendisini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Görevinin kendisine, ailesine, güzel İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."

Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından İmamoğlu ve Orgeneral Avsever, makam odasına geçerek bir süre görüştüler ve birbirlerine hediye verdiler.

İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Avsever'e ziyareti için teşekkür etti.