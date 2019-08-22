Birinci Ordu Komutanı Avsever'den İBB Başkanı İmamoğlu'na tebrik ziyareti

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretine gelen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Avsever'i, Saraçhane'deki merkez bina önünde karşıladı.
"Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kendisini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Görevinin kendisine, ailesine, güzel İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."
Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından İmamoğlu ve Orgeneral Avsever, makam odasına geçerek bir süre görüştüler ve birbirlerine hediye verdiler.
İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Avsever'e ziyareti için teşekkür etti.
Birinci Ordu Komutanımız Orgeneral Musa Avsever'e bugün Saraçhane'de yaptığı tebrik ziyareti için teşekkür ederim. pic.twitter.com/2ICpjb4Xoo— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 22 августа 2019 г.
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