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13:32 22 Ağustos 2019
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    Kars Belediye Başkanı Bilgen ifade verdi: Kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok

    © AA / Cüneyt Çelik
    Türkiye
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    Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde Kars Adliyesi'nde ifade verdi. Soruşturmanın Kars Belediyesi'yle ilgisinin bulunmadığına söyleyen Bilgen, "Kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok" dedi.

    Eski HDP Kars Milletvekili ve eski HDP Grup Başkanvekili de olan Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, milletvekili olmadan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

    HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen
    © AA /
    Kars Belediye Başkanı Bilgen savcılığa çağrıldı
    Talimatla ifadesi alınan Bilgen, sabah saatlerinde ifade vermek üzere Kars Adliyesi'ne geldi. Bilgen ardından Kars Cumhuriyet Savcılığı'nda, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

    Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kars Adliyesi'nde ifade verdiğini belirterek, "Milletvekili olmadan önce adıma açılmış soruşturma çerçevesinde sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlarla ilgili ifadeye çağrılmıştım. Bu mesajlarla ilgili düşüncelerimi, yaklaşımımı, bilgilerimi paylaştım" dedi.

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    © AA /
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    Bilgen, soruşturmanın Kars Belediyesi'yle ilgisinin bulunmadığına vurgu yaparak, "Belediyeyle ilgili bir soruşturma süreci değil, başka bir şey yok sadece sosyal medya hesaplarında yapılmış paylaşımlarla ilgili. Belediyeyle ilgili bir durum yok, zamanlama itibarıyla bir çakışma oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının mayıs ayında talimatla ifade talebi vardı, şimdi ifadeye gelme imkanı bulduk. Bu durumun kayyum tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yok" diye konuştu. 

    Van, Diyarbakır ve Mardin'e kayyum atanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Bilgen, şunları söyledi:

    "Seçilmiş olanların haklarında kesinleşmiş ve kanunun olağan dönemlerindeki tarif ettiği bir görevden alma süreci olmadığı müddetçe seçilenlerin iradelerinin dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz. Sabit bir suç varsa seçilmiş olmak suç işleme hakkı tanımaz. 2015 yılında bir takım fiillerle ilgili, bu adaylar aday oldukları dönemde de bilinen fiilleri davranışlarıysa, bunlar da adaylık süreçlerinde bir engel oluşturmamışsa şu anda görev yapmaları bir engel olmaması gerekiyor. Türkiye'nin dış politikada kriz yaşadığı, özellikle Suriye'de kritik eşikten geçildiği dönemde toplumda kırılma, gerilim, provokasyonlara fırsat verecek zemin olmamalı."

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    Etiketler:
    Soruşturma, Mardin, Van, Diyarbakır, Kayyum, Ayhan Bilgen, HDP, Kars
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