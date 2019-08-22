Batman'da 4 muhtarlığa kayyum atandı

Batman Çay, Korik ve Bağlar mahalle muhtarları ile Kösetarla köyü muhtarları, haklarında açılan davalar ve soruşturmalar gerekçe gösterilerek görevden alındı. Görevden alınan muhtarların yerlerine Batman Valiliği'nce kayyum atandı.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre valilik ayrıca Merkez Kösetarla Köyü Muhtarı hakkında Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılama nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını, Kösetarla köyü Muhtarlık görevini yürütmesi için Aza Hakan Tirki’nin görevlendirildiğini açıkladı.
'RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK, DOLANDIRICILIK'
Merkez Korik Mahallesi Muhtarı hakkında 'silahlı örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olma, görevi yaptırmamak için direnme, suçluyu kayırma, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etme, propaganda yapma' suçlarından Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma yapıldığı için görevden uzaklaştırıldığı, Korik Mahallesi Muhtarlık görevini yürütmek üzere Batman Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Memet Avşar’ın görevlendirildiği açıklandı.
Basın Duyurusu (Mazbatası iptal edilen ve Görevden Uzaklaştırılan Mahalle ile Köy Muhtarları)https://t.co/TDUVbqwRfa pic.twitter.com/vQZPZz7umq— Batman Valiliği (@batmanvaliligi) 22 августа 2019 г.
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