Dur ihtarına uymayan araçtan çalıntı inek çıktı

Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayarak kaçan otomobillerin arka koltuğunda çalıntı olduğu belirlenen iki inek bulundu.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Kapıçam- Tevekkeli yolunda meydana geldi. Dulkadiroğlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevindeyken, peş peşe giden iki otomobili durdurmak istedi.

Sürücüler, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Sürücüler, bir süre sonra durdurulurken ekipler arka koltuklarda 2 inek gördü.

Yapılan araştırmada, ineklerin çalıntı olduğu tespit edildi. Araçlardaki O.K., U.S. , H.B. , M.S. ve S.G. ise gözaltına alındı. Otomobiller de içindeki ineklerle jandarma bahçesine çekildi.

Jandarma, ineklerin, Çevrepınar Mahallesi'ndeki merada otlanırken, çalındığını ve sahibinin N.K. olduğunu belirledi. İnekler, sahibine teslim edilirken, 5 kişinin jandarmada sorgulandığı belirtildi.