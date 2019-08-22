Dur ihtarına uymayan araçtan çalıntı inek çıktı

Sürücüler, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Sürücüler, bir süre sonra durdurulurken ekipler arka koltuklarda 2 inek gördü.
Yapılan araştırmada, ineklerin çalıntı olduğu tespit edildi. Araçlardaki O.K., U.S. , H.B. , M.S. ve S.G. ise gözaltına alındı. Otomobiller de içindeki ineklerle jandarma bahçesine çekildi.
Jandarma, ineklerin, Çevrepınar Mahallesi'ndeki merada otlanırken, çalındığını ve sahibinin N.K. olduğunu belirledi. İnekler, sahibine teslim edilirken, 5 kişinin jandarmada sorgulandığı belirtildi.
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