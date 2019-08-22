Van'daki polis müdahalesine resen soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kayyum protestoları sırasında kahvehaneye sığınan bir eylemcinin çok sayıda polis tarafından kask ve tekmelerle darp edildiği görüntülerle ilgili resen soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın hakkında yürütülen terör soruşturması gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriler sırasında bir kişinin zor kullanılarak gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal, görsel ve yazılı medyada yayımlanmasını ihbar kabul etti.

Başsavcılık, zihinsel engelli olduğu belirtilen genci polislerin kask ve tekmelerle darp ettiği görüntüleri hakkında resen soruşturma başlattı.

'POLİS MEMURUNA TABUREYLE VURDU'

Bu arada söz konusu olayda gözaltına alınan kişinin, bir polis memuruna demir tabureyle saldırıda bulunduğuna dair görüntüler de dosyaya eklendi.

Dün, olay hakkında açıklama yayımlayan Van Valiliği, gözaltına alınan kişinin görevli polislere demir tabureyle vurduğunu, bir polisin yaralandığını duyurmuştu. Açıklamada ayrıca, 'şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığını' belirtilmişti.

Sosyal Medyadaki Görüntü İle İlgili Basın Açıklamasıhttps://t.co/hXr92Glzcw pic.twitter.com/IVA8vZCdgI — Van Valiliği 🇹🇷 (@VanValilik) August 21, 2019

​NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması kararlarının protesto edildiği gösterilerde polis şiddeti büyük tepki çekmişti. Van'da zihinsel engelli bir gence polislerin kask ve tekmelerle uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak "Van’da şu görüntüye bakın halka reva görülene bakın yazıklar olsun! Bu kamu görevlileri yargılanmazsa Türkiyede ve Dünyada kimseye bir şey anlatamazsınız!" demişti.

Van’da şu görüntüye bakın halka reva görülene bakın yazıklar olsun! Bu kamu görevlileri yargılanmazsa Türkiyede ve Dünyada kimseye bir şey anlatamazsınız! pic.twitter.com/L8ZsPJeBn3 — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) August 21, 2019

​AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da duruma tepki göstererek "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır. pic.twitter.com/WGYJ63bajj — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) August 21, 2019

​MHP'li 21 - 27. Dönem MHP Ordu Milletvekili Celal Enginyurt ise Yeneroğlu'na tepki göstermiş, "PKK sevicisi Mustafa" ifadelerini kullanmıştı.

Polis,Van da izinsiz gösteri yapan hdpkklı gruba sert müdehale etmiş.AKP’li Mustafa Yeneroğlu,bu duruma vahşet diyerek, Van’daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istemiş.

Mustafa! Görevden alınması,hatta Ak Parti de saniye geçmeden yol verilmesi gereken sensin. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 21, 2019

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AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van’daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istedi! PKK sevicisi Mustafa! 3 Vatan evladı, o dayak yemesine acıdığın tiplerin,dağdaki köpek arkadaşları tarafından ŞEHİT edildi.

Hadi bakalım PKK için ne diyeceksin?Yazıklar olsun. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 21, 2019

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