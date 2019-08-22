Van'daki polis müdahalesine resen soruşturma

Başsavcılık, zihinsel engelli olduğu belirtilen genci polislerin kask ve tekmelerle darp ettiği görüntüleri hakkında resen soruşturma başlattı.
'POLİS MEMURUNA TABUREYLE VURDU'
Bu arada söz konusu olayda gözaltına alınan kişinin, bir polis memuruna demir tabureyle saldırıda bulunduğuna dair görüntüler de dosyaya eklendi.
Dün, olay hakkında açıklama yayımlayan Van Valiliği, gözaltına alınan kişinin görevli polislere demir tabureyle vurduğunu, bir polisin yaralandığını duyurmuştu. Açıklamada ayrıca, 'şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığını' belirtilmişti.
Sosyal Medyadaki Görüntü İle İlgili Basın Açıklamasıhttps://t.co/hXr92Glzcw pic.twitter.com/IVA8vZCdgI— Van Valiliği 🇹🇷 (@VanValilik) August 21, 2019
NE OLMUŞTU?
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak "Van’da şu görüntüye bakın halka reva görülene bakın yazıklar olsun! Bu kamu görevlileri yargılanmazsa Türkiyede ve Dünyada kimseye bir şey anlatamazsınız!" demişti.
Van’da şu görüntüye bakın halka reva görülene bakın yazıklar olsun! Bu kamu görevlileri yargılanmazsa Türkiyede ve Dünyada kimseye bir şey anlatamazsınız! pic.twitter.com/L8ZsPJeBn3— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) August 21, 2019
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da duruma tepki göstererek "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır. pic.twitter.com/WGYJ63bajj— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) August 21, 2019
MHP'li 21 - 27. Dönem MHP Ordu Milletvekili Celal Enginyurt ise Yeneroğlu'na tepki göstermiş, "PKK sevicisi Mustafa" ifadelerini kullanmıştı.
Polis,Van da izinsiz gösteri yapan hdpkklı gruba sert müdehale etmiş.AKP’li Mustafa Yeneroğlu,bu duruma vahşet diyerek, Van’daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istemiş.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 21, 2019
Mustafa! Görevden alınması,hatta Ak Parti de saniye geçmeden yol verilmesi gereken sensin.
AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van’daki polislerin görevden alınmasını ve yargılanmasını istedi! PKK sevicisi Mustafa! 3 Vatan evladı, o dayak yemesine acıdığın tiplerin,dağdaki köpek arkadaşları tarafından ŞEHİT edildi.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 21, 2019
Hadi bakalım PKK için ne diyeceksin?Yazıklar olsun.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)