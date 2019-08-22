Çelebi'den Pakdemirli'ye belgeli yanıt: Uçakların uçuşa elverişli olup olmadığına personelin değil SHGM karar verir

Çelebi, "Bakan Pakdemirli alenen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü aşağılıyor. Uçağın uçup uçamayacağına, bakımın doğru yapılıp yapılmadığına sen karar veremezsin, SHGM karar verir. Sana yangın söndürmede uçak kullan dedik ister yeni al, ister yurtdışından kirala, ister THK uçağını kullan" dedi.
Bakan Pakdemirli alenen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü aşağılıyor.Uçağın uçup uçamayacağına,bakımın doğru yapılıp yapılmadığına sen karar veremezsin, SHGM karar verir.— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) August 22, 2019
Sana yangın söndürmede uçak kullan dedik ister yeni al,ister yurtdışından kirala,ister THK uçağını kullan!
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 21 Haziran 2019 tarihinde THK filosunda yer alan TC-TKV kuyruk tescilli uçak için verilen 'Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Sertifikası'nı da paylaşan Çelebi, şöyle devam etti:
"30 yıllık pilotum diyen Bakan pakdemirli konuştukça batıyor. THK bakımına güvenmiyormuş. Buna karar veren SHGM’dir yetkini bil. 1- SHGM sitesine gir. 2- Yetkili bakım kuruluşlarını gör. 3- 19. sıradaki THK Teknik A.Ş. oku. 4-Bilmeden konuşma
30 yıllık pilotum diyen bakan @bekirpakdemirli konuştukça batıyor.— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) August 22, 2019
THK bakımına güvenmiyormuş. Buna karar veren SHGM’dir yetkini bil.
1-SHGM sitesine gir.https://t.co/DGCE9WnmVD
2-Yetkili bakım kuruluşlarını gör.
3-19.sıradaki THK Teknik A.Ş. oku.
4-Bilmeden konuşma! pic.twitter.com/9MIiYp85oh
Uçakların uçuşa elverişli olup olmadığına da görüldüğü gibi SHGM karar verir senin uçmaya korkan personelin değil. Devlet diye bir şey bırakmadınız! Sen de pilotsan bilirsin Pakdemirli, uçuş öncesi kontrolleri pilot da yapar ve isterse bizzat uçuşu kendi de kesebilir."
Uçakların uçuşa elverişli olup olmadığına da görüldüğü gibi SHGM karar verir senin uçmaya korkan personelin değil. Devlet diye bir şey bırakmadınız!— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) August 22, 2019
Sen de pilotsan bilirsin @bekirpakdemirli , uçuş öncesi kontrolleri pilot da yapar ve isterse bizzat uçuşu kendi de kesebilir. pic.twitter.com/Hj3IcgtqRr
SHGM tarafından verilen sertifikada geçerlilik tarihi olarak 18 Haziran 2020 görülüyor.
"Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK'ye bir lira borcum yok. Biz kamu kurumuyuz, bu iş çocuk oyuncağı değil. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor, nokta. Memuriyeti olanlar diyor ki 'Ben bu uçağa binmem.' 'Bineceksin' dediğin zaman, 'Memuriyetten atın beni yine de binmem' diyor. Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Hele ki bu saatten sonra devletin bir bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz' demiş, konu bitmiştir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)