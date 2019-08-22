Çelebi'den Pakdemirli'ye belgeli yanıt: Uçakların uçuşa elverişli olup olmadığına personelin değil SHGM karar verir

CHP İzmir Milletvekili Çelebi, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin THK filosundaki yangın uçaklarıyla ilgili açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Çelebi, "Bakan Pakdemirli alenen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü aşağılıyor. Uçağın uçup uçamayacağına, bakımın doğru yapılıp yapılmadığına sen karar veremezsin, SHGM karar verir. Sana yangın söndürmede uçak kullan dedik ister yeni al, ister yurtdışından kirala, ister THK uçağını kullan" dedi.

Bakan Pakdemirli alenen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü aşağılıyor.Uçağın uçup uçamayacağına,bakımın doğru yapılıp yapılmadığına sen karar veremezsin, SHGM karar verir.



Sana yangın söndürmede uçak kullan dedik ister yeni al,ister yurtdışından kirala,ister THK uçağını kullan! — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) August 22, 2019

​Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 21 Haziran 2019 tarihinde THK filosunda yer alan TC-TKV kuyruk tescilli uçak için verilen 'Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Sertifikası'nı da paylaşan Çelebi, şöyle devam etti:

"30 yıllık pilotum diyen Bakan pakdemirli konuştukça batıyor. THK bakımına güvenmiyormuş. Buna karar veren SHGM’dir yetkini bil. 1- SHGM sitesine gir. 2- Yetkili bakım kuruluşlarını gör. 3- 19. sıradaki THK Teknik A.Ş. oku. 4-Bilmeden konuşma

30 yıllık pilotum diyen bakan @bekirpakdemirli konuştukça batıyor.

THK bakımına güvenmiyormuş. Buna karar veren SHGM’dir yetkini bil.



1-SHGM sitesine gir.https://t.co/DGCE9WnmVD

2-Yetkili bakım kuruluşlarını gör.

3-19.sıradaki THK Teknik A.Ş. oku.

4-Bilmeden konuşma! pic.twitter.com/9MIiYp85oh — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) August 22, 2019

​Uçakların uçuşa elverişli olup olmadığına da görüldüğü gibi SHGM karar verir senin uçmaya korkan personelin değil. Devlet diye bir şey bırakmadınız! Sen de pilotsan bilirsin Pakdemirli, uçuş öncesi kontrolleri pilot da yapar ve isterse bizzat uçuşu kendi de kesebilir."

Uçakların uçuşa elverişli olup olmadığına da görüldüğü gibi SHGM karar verir senin uçmaya korkan personelin değil. Devlet diye bir şey bırakmadınız!



Sen de pilotsan bilirsin @bekirpakdemirli , uçuş öncesi kontrolleri pilot da yapar ve isterse bizzat uçuşu kendi de kesebilir. pic.twitter.com/Hj3IcgtqRr — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) August 22, 2019

​SHGM tarafından verilen sertifikada geçerlilik tarihi olarak 18 Haziran 2020 görülüyor.

Pakdemirli, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce THK uçaklarına 'uçuşa elverişli' belgesi belgesi verildiğine yönelik iddialara ilişkin soru üzerine şunları söylemişti:

"Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK'ye bir lira borcum yok. Biz kamu kurumuyuz, bu iş çocuk oyuncağı değil. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor, nokta. Memuriyeti olanlar diyor ki 'Ben bu uçağa binmem.' 'Bineceksin' dediğin zaman, 'Memuriyetten atın beni yine de binmem' diyor. Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Hele ki bu saatten sonra devletin bir bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz' demiş, konu bitmiştir."