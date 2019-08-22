Göç Çalıştayı: 'Yabancıların suça karışma oranı daha düşük'

Mamak Kültür Merkezi'nde düzenlenen Göç Çalıştayı 2019'un açılışında konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Zafer Sağıroğlu, son yıllarda yalnızca Türkiye'de değil dünyada da göç hareketinin arttığını belirtti.
"2011 yılından önce Pakistan'ın ardından dünyanın en büyük mülteci stok ülkesi Suriye'ydi. Şu anda maalesef dünyanın en büyük mülteci kaynak ülkesi haline gelmiş durumda" diyen Sağıroğlu, Türkiye'nin her dönem göçle gelenlere ve zor durumda olanlara kucak açtığını vurguladı.
'KAMUOYUNDA ALGILANDIĞI KADAR GÜVENLİK PROBLEMİMİZ YOK'
İlçede göçmenlere yönelik çalışmalara ve güvenlik konusuna değinen Köse, şu bilgileri verdi:
"Kamuoyunda algılandığı kadar güvenlik problemimiz yok. Suça karışan oranına baktığımızda yabancıların suça karışma oranı daha düşük ve zaten genellikle onların kendi içinde oluyor. Bazı yöntemler uyguluyoruz ama buradaki katılımcıların tecrübelerini bize aktarması ile bölgemizdeki göçmenlerin, buradaki insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayacağı bir perspektif oluşturmak istiyoruz."
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