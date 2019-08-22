Kayıt
14:34 22 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Göç Çalıştayı: 'Yabancıların suça karışma oranı daha düşük'

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    115

    Mamak Belediyesi'nin ev sahipliğinde, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Göç Çalıştayı 2019 düzenlendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede yaşayan yabancıların suça karışma oranının daha düşük olduğunu söyledi.

    Mamak Kültür Merkezi'nde düzenlenen Göç Çalıştayı 2019'un açılışında konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Zafer Sağıroğlu, son yıllarda yalnızca Türkiye'de değil dünyada da göç hareketinin arttığını belirtti.

    © AA / Cem Genco
    Suça karıştığı tespit edilen 283 Suriyeli sınır dışı edildi, Interpol'un aradığı 3 kişi gözaltına alındı
    Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklarda sorunlar yaşandığını ve bunun neticesinde tüm dünyanın göç sorunuyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Sağıroğlu, dünyada 70 milyon kişinin zorunlu göçmen statüsünde olduğunu hatırlattı.

    "2011 yılından önce Pakistan'ın ardından dünyanın en büyük mülteci stok ülkesi Suriye'ydi. Şu anda maalesef dünyanın en büyük mülteci kaynak ülkesi haline gelmiş durumda" diyen Sağıroğlu, Türkiye'nin her dönem göçle gelenlere ve zor durumda olanlara kucak açtığını vurguladı.

    'KAMUOYUNDA ALGILANDIĞI KADAR GÜVENLİK PROBLEMİMİZ YOK'

    Şanlıurfa’da, işyerinden evine giden 22 yaşındaki Sedat Alındı’nın bıçaklanarak cep telefonu gasp edildi. Gencin oturduğu mahalle sakinleri, gaspın Suriyeliler tarafından yapıldığını öne sürerek mahallelerindeki Suriyelilere tepki gösterdi.
    © Fotoğraf : DHA
    İçişleri Bakanlığı: Suriyelilerin Türkiye'deki suç oranı yüzde 1.32
    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de ilçede yaşayan yabancıların, suça karışma oranının daha düşük olduğunu söyledi.

    İlçede göçmenlere yönelik çalışmalara ve güvenlik konusuna değinen Köse, şu bilgileri verdi:

    "Kamuoyunda algılandığı kadar güvenlik problemimiz yok. Suça karışan oranına baktığımızda yabancıların suça karışma oranı daha düşük ve zaten genellikle onların kendi içinde oluyor. Bazı yöntemler uyguluyoruz ama buradaki katılımcıların tecrübelerini bize aktarması ile bölgemizdeki göçmenlerin, buradaki insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayacağı bir perspektif oluşturmak istiyoruz."

    İlgili konular:

    Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı edildi
    İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Önemli konularda suç işleyen Suriyelilerin yasal kalış hakları sonlandırılıyor
    Kaynak'tan 'Suriyelilerle gerginlik' açıklaması: Suç işleme oranları kendi vatandaşlarımızdan düşük
    Etiketler:
    Ali Zafer Sağıroğlu, Suriye, Pakistan, Suç, Murat Köse, Suriyeliler, Göç, göç, Mamak, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Oyuncuların Aydın yöresi şiveleri, görsel efektleri ve esprileriyle dikkat çeken kısa film, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak beğeni topladı. Kısa filmi hakkında bilgi veren yönetmen Kerem Sarı, İmkanımız olursa eğer, daha iyi işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Sosyal medyada veya bir yapımcının da bize dahil olmasıyla, daha iyi işler ortaya koyacağız. Oyuncularımız da giderek ünlü ve fenomen olmakta. YouTube ve Facebook'ta çektiğimiz kısa filmler, 10-15 milyona kadar tıklanıyor. Destek olunursa hedefimiz, Aydın için çok iyi bir film çekmek olacak dedi.
    Yerli Game of Thrones çektiler: ‘Aydın Yanıyor’
    Karikatür
    Rus senatörden Trump’ın G8 açıklamasına tepki: Yaptırımlar devam ettiği sürece söz konusu olamaz
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet