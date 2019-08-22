Bakan Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı

"'Okulu çok özledim.' Yahut 'Ne yani bitti mi tatil?' diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme" diyen Selçuk, ara tatil tarihleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Açılış: 9 Eylül, İlk Ara Tatil: 18-22 Kasım, Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak, 2. Ara Tatil: 6-10 Nisan, Kapanış: 19 Haziran."
Selçuk, "Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce" dedi.
“Okulu çok özledim.” Yahut “Ne yani bitti mi tatil?”diyen çocuklara kısa bir bilgilendirme:📚Açılış:9 Eylül, İlk Ara Tatil:18-22 Kasım, Yarıyıl Tatili:20-31 Ocak, 2. Ara Tatil: 6-10 Nisan, Kapanış:19 Haziran.📚Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) 22 августа 2019 г.
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