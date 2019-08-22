Altaylı'dan Pakdemirli'ye: Ormanın, ağacın ahını almayacaksın, çok kötü yapar adamı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin THK filosundaki yangın uçaklarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Altaylı'nın 'Ağaç çarpar adamı' başlıklı yazısı şöyle:
"Haftalardır ormanlarımız cayır cayır yanarken, bir tek yangın söndürme uçağının müdahale etmiyor olması, sadece çok az su taşıyabilen helikopterlerle söndürme çalışması yapılabiliyor olması dikkat çekince, herkes 'Nerede bu uçaklar?' diye sormaya başladı.
Sonra ortaya çıktı ki, THK’nın yangın söndürme uçakları hangarda ve Bakanlığın THK’dan uçak taleb falan yok. Ve sonra Bakan Pakdemirli’nin açıklaması geldi: 'THK’ya güvenmiyorum.'
'SAYIN BAKAN 'ORMAN YANSIN AMA MUHALEFET SÖNDÜRMESİN' Mİ DEMEK İSTİYOR?'
Bir bakanın çıkıp Kızılay’a, Yeşilay’a güvenmiyorum demesi gibi bir durum. Ayrıca de ki, muhalefetin elinde br kurum.
'Orman yansın ama muhalefet söndürmesin' mi demek istiyor Sayın Bakan?
Pakdemirli'den köylü şikayetçiydi. Çiftçi şikayetçiydi. Şimdi ağaçlar, ormanlar da şikayetçi oldu.
Köylüyü, çiftçiyi bilmem amma ormanın ağacın ahını almayacaksın. Çok kötü yapar adamı."
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