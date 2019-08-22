Altaylı'dan Pakdemirli'ye: Ormanın, ağacın ahını almayacaksın, çok kötü yapar adamı

Orman yangınları sonrası tartışma konusu olan THK'ya ait söndürme uçaklarına güvenmediğini söyleyen Bakan Pakdemirli'ye bir tepki de Habertürk yazarı Altaylı'dan geldi. Köylü ve çiftçinin Pakdemirli'den şikayetçi olduğunu söyleyen Altaylı, "Köylüyü, çiftçiyi bilmem ama ormanın, ağacın ahını almayacaksın. Çok kötü yapar adamı" ifadesini kullandı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin THK filosundaki yangın uçaklarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"Bir anket yapılsa ve 'Sizce en başarısız bakan hangisi' diye sorulsa, muhtemelen ilk sırada çıkacak olan Bakan Bekir Pakdemirli olacaktır" diyen Altaylı, "Tarım konularında zaten baştan beri ciddi eleştirilerin odağındaydı. Şimdi bir de orman mevzuu çıkarak üzerine tüy dikti" diye yazdı.

Altaylı'nın 'Ağaç çarpar adamı' başlıklı yazısı şöyle:

"Haftalardır ormanlarımız cayır cayır yanarken, bir tek yangın söndürme uçağının müdahale etmiyor olması, sadece çok az su taşıyabilen helikopterlerle söndürme çalışması yapılabiliyor olması dikkat çekince, herkes 'Nerede bu uçaklar?' diye sormaya başladı.

Sonra ortaya çıktı ki, THK’nın yangın söndürme uçakları hangarda ve Bakanlığın THK’dan uçak taleb falan yok. Ve sonra Bakan Pakdemirli’nin açıklaması geldi: 'THK’ya güvenmiyorum.'

'SAYIN BAKAN 'ORMAN YANSIN AMA MUHALEFET SÖNDÜRMESİN' Mİ DEMEK İSTİYOR?'

Niye? Belli değl. Bakan’a göre muhalefetin maşası olmuş. Birincisi yahu burası devletin kurumu. Adı üzernde Türk Hava Kurumu.

Bir bakanın çıkıp Kızılay’a, Yeşilay’a güvenmiyorum demesi gibi bir durum. Ayrıca de ki, muhalefetin elinde br kurum.

'Orman yansın ama muhalefet söndürmesin' mi demek istiyor Sayın Bakan?

Pakdemirli'den köylü şikayetçiydi. Çiftçi şikayetçiydi. Şimdi ağaçlar, ormanlar da şikayetçi oldu.

Köylüyü, çiftçiyi bilmem amma ormanın ağacın ahını almayacaksın. Çok kötü yapar adamı."