Boşnaklar Beyaz TV önünde 'Kütahyalı' protestosu yapacak

Boşnaklara yönelik sözleriyle tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programıyla ekranlara geri döndü. Ahlak Gönüllüleri Paltformu tarafından, 25 Ağustos günü Beyaz TV önünde toplanma kararı alındı ve vatandaşlara da katılma çağrısı yapıldı.

En az 3 bin kişiyle Beyaz TV önünde toplanmaya karar veren Boşnaklar ve Ahlak Gönüllüler Platformu, sosyal medyadan yayımladığı toplanma çağrısında Rasim Ozan Kütahyalı yeniden ekranlara çıkaran Beyaz TV hakkında "Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekrana çıkararak ahlak yerine reytingleri tercih edenlere, bu ülkenin insanlarının söyleyecekleri var" ifadelerini kullandı.

Çağrıda Kütahyalı için de "Her devrin müptezeli, spor yorumculuğu adı altında yaptığı şarlatanlığı ahlaksızlığıyla taçlandırdı ve o sözleri söyledi" sözlerini kullanan platform 25 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de Beyaz TV binasının önünde toplanma kararı aldıklarını açıkladı.

'Tarihe unutulmayacak bir not düşeceklerini' ifade eden platform, "Bu açık bir davettir" ifadelerini kullanarak 'Türkiye'nin birlik ve beraberliği için yüreği çarpan herkesin toplanmaya davetli olduğunu' duyurdu.

“Ahlak, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak”

Ahlak ve Adalet için...

🗓25 Ağustos Pazar

⏰21.00

📍Gayrettepe

beyaz TV önündeyiz 🇹🇷 pic.twitter.com/6s1hpNivss — Ahlak Gönüllüleri (@AhlakG) August 22, 2019

​NE OLMUŞTU?

Kütahyalı, 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ ifadesini kullanmıştı.

Gelen tepkiler üzerine özür dileyerek “Ben Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım. Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum. Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. Kendi meselelerine asil Boşnak halkını karıştırmasınlar” diyen Kütahyalı, programdan çıkarılmıştı.

Ancak, 6 aydan 1 yıla kadar hapisi istenen Kütahyalı geçen haftalarda Twitter hesabından 'nerede kalmıştık' ifadelerini kullanarak futbol programında yeniden yer alacağını duyurmuştu.