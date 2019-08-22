Boşnaklar Beyaz TV önünde 'Kütahyalı' protestosu yapacak

Çağrıda Kütahyalı için de "Her devrin müptezeli, spor yorumculuğu adı altında yaptığı şarlatanlığı ahlaksızlığıyla taçlandırdı ve o sözleri söyledi" sözlerini kullanan platform 25 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de Beyaz TV binasının önünde toplanma kararı aldıklarını açıkladı.
'Tarihe unutulmayacak bir not düşeceklerini' ifade eden platform, "Bu açık bir davettir" ifadelerini kullanarak 'Türkiye'nin birlik ve beraberliği için yüreği çarpan herkesin toplanmaya davetli olduğunu' duyurdu.
“Ahlak, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak”— Ahlak Gönüllüleri (@AhlakG) August 22, 2019
Ahlak ve Adalet için...
🗓25 Ağustos Pazar
⏰21.00
📍Gayrettepe
beyaz TV önündeyiz 🇹🇷 pic.twitter.com/6s1hpNivss
NE OLMUŞTU?
Gelen tepkiler üzerine özür dileyerek “Ben Aliya İzzetbegoviç hayranı bir insanım. Ben Boşnak kardeşlerimden tekrar, tekrar özür diliyorum. Bana düşman olanlar bu sözleri kullanarak bana saldırdılar. Kendi meselelerine asil Boşnak halkını karıştırmasınlar” diyen Kütahyalı, programdan çıkarılmıştı.
Ancak, 6 aydan 1 yıla kadar hapisi istenen Kütahyalı geçen haftalarda Twitter hesabından 'nerede kalmıştık' ifadelerini kullanarak futbol programında yeniden yer alacağını duyurmuştu.
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