İmamoğlu'ndan 'tatile gitti' eleştirilerine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatile gitmesiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Son gidişim evlatlarım son günlerindeydi, zaten birini alıp geri dönmem gerekiyordu. Alıp geri döndüm. Bu da babalık vazifesi" dedi.
İmamoğlu, Kadıköy Hasanpaşa'daki yeni Salı Pazarı, restorasyonu süren Gazhane Binaları ve Kurbağalıdere'de incelemelerde bulundu.
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Medya AŞ'de "haksız yere işten çıkarıldıkları" iddiasıyla eylem yapan çalışanlarla ilgili, "İddiaları o yönde olabilir. Arkadaşlarımızın tespitleri ve çalışmalarının prensipleri var. İş disiplini, disipline uymama veya işe gelmeme gibi bir karakteri varsa çalışanların ona göre uygulama yapıyorlar. Özellikle seçim dönemlerinde işe alımlarla ilgili araştırmaları sürüyor. Çünkü çok adil olmadığını düşündüğümüz bir dönem. Bu süreçler çok adil işe alınma dönemleri değil. Arkadaşlarımın elbette ki büyükşehir çalışanları üzerinde bir araştırması var ve ona göre de işlem uyguluyorlar. Asla kişisel tavır veya davranış değildir. Herkesin bir prensibi var. Uygun olmadığını düşünen varsa tabii ki hukuki yollar açıktır" dedi.
'TEK KİŞİNİN HER KONUYA KARAR VERECEĞİ ANLAYIŞLA GÖREVE GELMEDİK'
İstanbul'daki yağış nedeniyle su baskınlarının yaşanması sonucu tatili yarıda bırakıp İstanbul'a gelip, sonra tekrar tatile gitmesiyle ilgili eleştirilerin sorulması üzerine İmamoğlu, “İstanbul halkı bilsin ki en üst seviyede eforla sürece hakimiz ve çalışıyoruz. Birilerinin anladığı anlamda bir yönetim anlayışıyla biz göreve gelmedik. Tek kişinin her konuya karar vereceği, talimatla süreceği yöneteceği anlayışla göreve gelmedik. Birçok takım arkadaşım, görevinin başında binlerce takım arkadaşım olacak ve bütüncül akılla bu kenti yöneteceğiz. Son gidişim ise evlatlarım son günlerindeydi, zaten birini alıp geri dönmem gerekiyordu. Alıp geri döndüm. Bu da babalık vazifesi. Bunların hepsi gerekli, babalık vazifesi, aile vazifesi gerekli ama en önemli şu anda İstanbul vazifesi" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu ve Başak Demirtaş'ın bir araya gelmesinin "gizli bir ittifak" olarak yorumlandığının sorulması üzerine, “Gizli bir kadın ittifakı varsa ondan benim de bilgim yok. Sadece 3 hanımefendinin yemek yiyerek, sohbet edip, dertleşmesi var. Ama bilmediğimiz bir kadın ittifakı varsa, biz de oturup bir düşünelim. Siz de düşünün" yanıtını verdi.
İncelemeleriyle ilgili de bilgi veren İmamoğlu, "Hem Kurbağalıdere hem Gazhane ile ilgili şantiyemizi gezdiğimizde sürelerinin uzadığını ve bitişlerinde belirsizliklerin olduğu alanları da özellikle ziyaret ediyoruz. Burada daha hızlı hareket etmenin gerekliliği üzerinde tedbirler alıyoruz. Hem Kurbağalıdere'yi hem Kadıköy bölgesini rahatlatacak hem de Gazhane'yi faaliyete geçirerek gerçekten ciddi bir adımı sonlandırmış olacağız ve halka sunacağız. Bu noktada saha tespitleri yaptık" dedi.
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