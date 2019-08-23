Ankara’da kayyum protestosuna müdahale: 17 gözaltı

Mamak HDP İlçe Başkanlığı önündeki bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve HDP’li Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını protesto eden eylem yaptı. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba, ‘Ankara Valiliği'nce kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı’ yönünde uyarılarda bulundu.

Polis eylem yapan gruptan 17 kişiyi, gözaltına alındı. Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilen 17 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. 17 kişi, sağlık kontrolünün ardından Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan kişiler hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa’ muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.