Akit yazarından 'dövmeli sporcu' yorumu: Kültür revizyonuna uğratıyor, caiz değil

Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, sporcuların dövmelerini yeniden gündeme taşıdı. Dövmelerin İslam dinine göre 'caiz olmadığını' savunan Gülümseyen, 'Sporcunun dövmelerine dikkat' başlıklı yazısında şunları söyledi:

"Sanat diye yutturulan, kültür diye empoze edilen ve sporcuları da çepeçevre saran ‘dövmenin’ de yer aldığı ve Gazetemizin 23 Nisan 2016 tarihli ‘İşte batıl inançlara düşmemizin 7 sebebi…’ başlığı altındaki yazının özeti şöyle; “Batıl, Arapça ‘Butlan’ kelimesinden türetilmiş bir kavramdır. Sözlükte; ‘boş, çürük, asılsız ve gerçeğe aykırı olan’,hakikat olmayan, abes, saçma, değersiz, kıymetsiz, hükümsüz, yalan şey anlamlarına gelmektedir. Batıl kelimesi, Kur’an’da yirmi altı (26) ayette geçmiş ve bu ayetlerde yalan, put, şirk, haram, haksızlık, zulüm, boş, faydasız ve boşa gitmek anlamlarında kullanılmıştır…”

'PEYGAMBER EFENDİMİZ YASAKLAMIŞ'

Toplumu bu denli yakından ilgilen ‘dövme’ gibi bir konunun, futbol ağırlıklı olmak üzere tüm sporcuları kıskacına alan ve inanç ve kültür revizyonuna uğratan etkileşimine Buhari ve Müslim’de rivayet edilen hadislerde, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Dövme yapmayı ve yaptırmayı yasaklamış, bunları yaptıranın Allah’ın rahmetinden mahrum kalacağını bildirmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulunun (DİYK) açıklamasında ‘...Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisâ, 4/119). Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah’ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 129)"

ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 5 sene önce genç bir sporcuyu dövmelerini sildirmesi için uyarmıştı.

Riva'daki Hasan Doğan Millı Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri'nin açılış töreninde Galatasaray'ın millî futbolcusu 18 yaşındaki Berk Yıldız’a dövmelerini sildirme tavsiyesinde bulunmuş; Yıldız, "Dövmelerimi sildirmeyi düşünmedim ve söylemedim her birinin benim için ayrı anlamı var" demişti.