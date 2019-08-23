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10:49 23 Ağustos 2019
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    Skandal adet 'Civciv çıkarma' karakolluk oldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Gümüşhane'de 7 ila 12 yaşlarında dört çocuğun, gelenek adı altında bir örtünün altında çırılçıplak soyulması tepkilere neden oldu. Tutuklanması istenen üç kişi serbest bırakıldı.

    Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde bir tür gelenek haline geldiği söylenen 'civciv çıkarma' karakolluk oldu.

    Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, olay geçen 18 Ağustos akşamı yaşandı. Köyde yapılan düğün, kına ve bayramlarda düzenlenen 'Civciv çıkarma' adı verdikleri skandal adet, R.G. için düzenlenen kına eğlencesinde de tekrarlandı.

    ​Oyun olarak tanımlanan 'Civciv çıkarma'yla ilgili ulaşılan bir video kaydına göre olay şöyle gerçekleşiyor:

    Bir odanın ortasına geniş bir çarşaf geriliyor. Ayakta duran 3-4 kişi gerilen çarşafı tutuyor. Çarşafın altına ise yaşları 7 ile 12 arasında değişen 3-4 çocuk giriyor. Bu çocuklarla birlikte 18 yaşin üstünde birkaç kişi de çarşafın altına giriyor. Çevredekilerin gülüşmeleri eşliğinde, çarşafın altındaki çocukların giysileri tek tek çıkarılıyor. Kayda göre, çocukların bazıları çığlık atarken, bazıları çarşafın altından kurtulmaya çalışıyor. Çarşafın altından çıkan çocuklardan ikisinin iç çamaşırlarının da çıkarılmış olduğu görülüyor.

    ÜÇ TUTUKLAMA TALEBİ

    Cinsel taciz
    © Fotoğraf : DHA
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    Oyuna ilişkin video kaydının yayılması üzerine, çocuklardan bazılarının ailesi durumdan şikayetçi oldu. Durum Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.

    Savcılık talimatıyla olay esnasında odada bulunan 30 kişinin ifadesi alındı. Savcılık, çocukların giysilerini çıkardığı belirlenen kişilerden A.C., S.C. ve B.G.'yi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etti.

    Kelkit Sulh Ceza Hakimliği bu kişileri adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Söz konusu kişiler hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlaması ile soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi.

    KÖY MUHTARI: İSTİSMAR SÖZ KONUSU DEĞİL, EĞLENMEK İÇİN YAPILIR

    Köy Muhtarı Yakup Gül'ün olaya ilişkin "Bizim köyde yarım asırdır bu oyun oynanır. Gülme, eğlenme amaçlı yapılır. İstismar gibi bir durum söz konusu değil. Kıyafetleri çıkarıldığı için oyuna 'Civciv çıkarma' deniyor. Ortada bir kötü niyet yok" dediği öğrenildi.

    Etiketler:
    Jandarma, Muhtar, Şikayet, Hürriyet gazetesi, Civciv, Gelenek, Gümüşhane
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