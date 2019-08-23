YKS'de dereceye giren İHL'li öğrenciler: Başarının formülü İmam Hatip ruhu

Yeni Akit'ten Faruk Arslan'ın haberine göre, YKS’ye hazırlık aşamasında dershanelere gitmeyerek İmam Hatip hazırlık kursunun eğitim programını takip ettiklerini söyleyen Kartal İHL’liler, yabancı dil eğitimini ise çeşitli ülkelere gönderilerek uygulamalı olarak aldıklarını belirttiler.
YKS’de Türkiye 132. olan Faruk Sartık, İmam Hatip'te teknik bilgilerin yanı sıra manevi donanımla üniversite sınavlarına hazırlandıklarını söyledi.
Sartık, "Eşit ağırlık puan türünde Türkiye 132’incisi oldum. Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünü kazandım. Hem bizim okul hem de İmam Hatiplerin akademik başarısı ortada. İnşallah İHL’nin manevi atmosferini hem üniversite ortamımıza hem de kariyerimize yansıtarak Türkiye'ye hayırlı hizmetlerde bulunacağız" diye konuştu.
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Türkiye 442’incisi Yavuz Selim Karaman, "YKS sınavına dershaneye gitmeyerek okulun kursuyla hazırlandık ve çok faydalı olan bu kurslarla başarıya ulaştık” dedi.
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’ni 1. olarak kazanan Yavuz Selim Karaman şunları söyledi: "İmam Hatip okulları her konuda güzel yanları bulunan bir eğitim alanı. Kartal Anadolu İHL’de hazırlıkla beraber 5 yıl okuduk. YKS sınavına okulun kursuyla hazırlandık. Arkadaşlarımızla uyumlu çalıştık. Tatlı rekabet oldu fakat birbirimizi geçme hırsında değildik. Birbirimize destek olarak başardık."
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YKS’de en başarılı İmam Hatip Okulu olan Kartal Anadolu İHL; sayısal, sözel, yabancı dil ve eşit ağırlık bölümlerinde ilk 1000’e 40 öğrenci çıkardı. Kartal İHL’de Ahmet Selim Gül Türkiye ikincisi oldu.
YKS 2019 sonuçlarına göre Kartal İHL’li 162 öğrenci çeşitli fakültelere yerleşme başarısı gösterdi. Kartal İHL, Mühendislik Fakültelerine 37, Tıp Fakültelerine 32, Hukuk Fakültelerine 21, Siyaset Bilimi ve İktisadi Bilimler Fakültelerine 18 talebe gönderdi. Öğrencilerden 27’si Boğaziçi Üniversitesi’ne, 18’i Marmara Üniversitesi’ne, 15’i İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, 14’ü İstanbul Üniversitesi’ne, 10’u Galatasaray Üniversitesi’ne yerleşti.
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