Soyer: Karabağlar'da 500 değil 5 bin hektar orman yandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İzmir Buluşmaları' adı altında 'Ulaşım ve Toplu Taşıma' temasıyla üçüncüsü düzenlenen toplantı, Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir kentin ortak akılla yönetilmesinin, kentle ilgili kararların birlikte alınmasının çok büyük önemi var. Demokrasi 5 yılda bir sandığa gitmek demek değildir. Kentlilik bilincinin, kentle ilgili kafa yormanın, fikir üretmenin çok büyük önemi var. Bu toplantılar bunun kanallarını açmaya yarıyor. Tarımla ilgili iki kez yaptık, her seferinde çok iyi niyetli değerlendirmeler edindik. Çok verimli toplantılar oldu" dedi.

İzmir Karabağlar'daki orman yangınlarına dair açıklama yapan Soyer, şunları söyledi: "Bir büyük orman yangını, büyük felaket yaşadık. Bu felaket belki de İzmir'in en büyük yangınlarındandı. Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildi fakat yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor. İzmir tarihine baktığımız zaman bu yangının en büyük yangınlardan biri olduğunu söylemek yanlış değil."

'MESELE SADECE FİDAN DİKMEKTEN İBARET DEĞİL'

İzmir'in ciğerlerini kaybettiğini ifade eden Soyer, Ege Orman Vakfı'nın bir bağış kampanyası başlattığını hatırlatarak, "Ama mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Mesele dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine, birçok alanda adım atılmasını gerektiren hikayedir. Lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın demiştik. Çok önemli tavsiyeler geldi. Biz de bunun üzerine 30 Ağustos Günü yanan alanda bir yangın buluşması yapma kararı aldık. İstiyoruz ki orada bize yazılı gelen mesajlar dışında sözlü olarak düşüncesini ifade etmek isteyen vatandaşlarımız kendilerini ifade etsinler" diye konuştu.

Yangınların olduğu bölgede İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü gündemle toplayacaklarını da açıklayan Soyer, "Oradan gelen önerileri ve bizim olgunlaştırdığımız düşünceleri karar haline getireceğiz ve Valiliğe götüreceğiz. Biz tüm İzmirlilerin düşüncelerini en büyük karar alma organı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde değerlendireceğiz. İzmir'in geleceğiyle ilgili kararlar alacağız. 30 Ağustos'u iple çekiyoruz. O meydanda İzmir'in geleceğini etkileyecek kararları almak istiyoruz" dedi.