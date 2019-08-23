AK Partili Ünal: AK Parti Türkiye'nin sigortası

Ünal, katıldığı televizyon programında partinin 18. kuruluş yıl dönümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

NTV'nin yayınına katılan Ünal, "Türkiye'de 'Genelkurmay'ın ışıkları sönmedi, genç subaylar rahatsız, 367 garabeti gibi dönemleri geride bırakıp bugünlere ulaştık" dedi.

'ADIMLARIMIZI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

18 yıllık bir partinin 17 yıldır iktidarda olmasının çok önemli olduğuna işaret eden Ünal, AK Parti'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sürekli olarak felaket tellallığı yapan kesimlere rağmen çok şükür bugünlerdeyiz. Son dönemde bile S-400, Halk Bankası, 23 Haziran seçimleri gibi olayların ardından 'Türkiye bitti, dolar 12 lira olacak' dediler. Onlar bunları yapmaya biz de inanmaya devam edeceğiz ve adımlarımızı atmaya devam edeceğiz."