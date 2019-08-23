Kılıçdaroğlu'ndan 'Türk bayrağını tanımıyor' diyen Erdoğan'a yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşanan bayrak polemiğine ilişkin, "Atatürk'ün kurucusu olduğu bir partinin liderine bayrak edebiyatı yapamazsın" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimi kazanan CHP'li belediyeleri ziyarete devam ediyor.

Bugün ilk ziyaretini Bandırma'ya yapan Kılıçdaroğlu, kendisini Doğu Akdeniz'deki açıklamaları üzerinden eleştiren ve "Türk bayrağını tanımıyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Bandırma Belediye Başkanlığı Ziyareti https://t.co/M6y9bpzegz — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 23 августа 2019 г.

​'KIBRIS'TA TÜRK BAYRAĞI DALGALANIYORSA RAHMETLİ ECEVİT'İN SAYESİNDE'

Kılıçdaroğlu, "Vay efendim sen bayrağı bilmiyor musun? Sen meraklanma ben bayrağı senden çok daha iyi bilirim. Hele hele Atatürk'ün partisinin başında olan bir kişiye bayrak edebiyatı yapamazsın. Kalkmış bana bayrak edebiyatı yapıyor, Kıbrıs diyor. Orada Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Ecevit sayesindedir. Sen kim milliyetçilik kim? Vatan, bayrak sevmek başka bir şeydir. Bu bayrak edebiyatı yapan zat çuval olayında ABD'ye bir nota verdi mi? 'Siz müzik notasından mı bahsediyorsunuz' dedi. Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir. Atatürk'ün kurucusu olduğu bir partinin liderine bunu söylemezsin."

'RAHMETLİ İNÖNÜ DERDİ YA, 'HADİ CANIM SEN DE'"

CHP lideri şöyle devam etti:

"Süleyman Şah Türbesi’ni kendi topraklarından kaçırıp başka bir yere getiren kimdir? Bu sorunun yanıtını istiyorum. ‘Ben her türlü milliyetçiliği ayağımın altına alırım’ diyen kimdir? Şimdi bana bayrak edebiyatı yapıyor. Vatanı sevmek demokrasiyi sevmek demektir. Demokrasiye darbe yapacaksın sonra bana ders vereceksin rahmetli İnönü derdi ya 'Hadi canım sen de.'"

Kılıçdaroğlu, "Bize oy vesin vermesin bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Türkiye çok yakında daha güzel bir yolun başında yürüyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz açıklamaları üzerinden eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na, "Orada bulunan Silahlı Kuvvetlerimize ait fırkateynlerimizden tutunuz, oradaki 2 sondaj gemimiz, devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız. İstesen de istemesen de tanıtacağız. Biz orada bu çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz" sözleriyle yüklenmişti.