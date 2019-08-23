Kılıçdaroğlu'ndan 'Türk bayrağını tanımıyor' diyen Erdoğan'a yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimi kazanan CHP'li belediyeleri ziyarete devam ediyor.
Bugün ilk ziyaretini Bandırma'ya yapan Kılıçdaroğlu, kendisini Doğu Akdeniz'deki açıklamaları üzerinden eleştiren ve "Türk bayrağını tanımıyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.
Bandırma Belediye Başkanlığı Ziyareti https://t.co/M6y9bpzegz— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 23 августа 2019 г.
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CHP lideri şöyle devam etti:
Kılıçdaroğlu, "Bize oy vesin vermesin bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Türkiye çok yakında daha güzel bir yolun başında yürüyecek" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz açıklamaları üzerinden eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na, "Orada bulunan Silahlı Kuvvetlerimize ait fırkateynlerimizden tutunuz, oradaki 2 sondaj gemimiz, devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız. İstesen de istemesen de tanıtacağız. Biz orada bu çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz" sözleriyle yüklenmişti.
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