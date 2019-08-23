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13:50 23 Ağustos 2019
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    MHP'den ABD'ye kayyum tepkisi: ABD, Diyarbakır, Van ve Mardin'deki vatandaşlarımızı bizden daha fazla sevemez

    © AA /
    Türkiye
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    MHP Genel Sekreteri Büyükataman, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus'un 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanmasına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "ABD, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki vatandaşlarımızı bizden daha fazla seviyor değildir. Türkiye, ABD'nin bataklığa çevirdiği Ortadoğu ülkelerinden biri de değildir" ifadesini kullandı.

    MHP'den ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" ifadesine tepki geldi.

    © AP Photo / Andrew Harnik
    ABD Dışişleri'nden 'kayyum' açıklaması: Endişe verici
    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, geçtiğimiz ay 96. yılını geride bıraktığı Lozan Antlaşması ile tüm dünyaya haklı ve meşru bağımsızlığını haykırdığını belirtti.

    "Gerek Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları gerek dünya ülkeleriyle eşit statüsü ve azınlıklar konusu bu anlaşma ile kesin ve tartışma kabul etmez bir şekilde karara bağlanmıştır" değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları söyledi: 

    "Lozan hükümlerinin yurt içinde ve dışında tartışılmaya açılmasını iyi niyetle izah etmek mümkün değildir. Özellikle NATO'da birlikte yer aldığımız, sözde dost ve müttefik ABD'nin Lozan'a aykırı tutum ve davranışlarını kabul etmek mümkün değildir. Bu meyanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir. 'Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz. Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz' deme cüretini gösteren Sayın sözcünün ifadelerinin içeriğindeki marazlar bir yana bu meseleye dair açıklama yapması dahi demokratik bir cumhuriyet olan Türkiye'nin iç işlerine, hukukuna müdahale anlamına gelmektedir ki bu hiçbir ülkenin, kişinin haddine değildir."

    'ABD, 4 AYAKLI SÖZDE KÜRDİSTAN HÜLYASI GÖRMEYİ BİR AN ÖNCE BIRAKMALI'

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Düzce Barosu'nun yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.
    © AA / Tayyib Hoşbaş
    Türkiye Barolar Birliği'nden kayyum açıklaması: Sağlam delillerle gerekçelendirilmeli
    Lozan'da, Türkiye'de yaşayan Müslümanların azınlık kabul edilemeyeceği, azınlıkların yalnızca Hristiyan vatandaşları kapsayacağı, bunların da demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına tabi olduğunun karara bağlandığını hatırlatan Büyükataman, "Türk milletinin şerefli bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimizi ayrıştırma çabaları uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. ABD bu kara propagandayı ve sınırlarımızın bir kısmını da içine alan 4 ayaklı sözde Kürdistan hülyası görmeyi bir an önce bırakmalı, dost ve müttefik gibi davranmalıdır. ABD illa bir azınlık ve insan hakları meselesi konuşmak istiyorsa kendileriyle tarih kitaplarının her bir sayfasında yer alması gereken insan hatta doğa katliamlarını konuşabiliriz. Ya da tarihleriyle yüzleşmek istemiyorlarsa tenlerinin renginden dolayı hala ikinci sınıf insan muamelesi gören, sokak ortasında katledilen, pek çok temel hak ve özgürlükten mahrum bırakılan vatandaşlarının durumunu oturup değerlendirebiliriz" ifadelerine yer verdi.

    'TÜRKİYE, ABD'NİN BATAKLIĞA ÇEVİRDİĞİ ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR'

    © REUTERS / Ahmet Bolat/Pool via REUTERS
    Soylu'dan kayyum açıklaması: Teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor
    ABD'nin önce kendi işine bakması, kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmesi gerektiğini belirten Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "ABD, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki vatandaşlarımızı bizden daha fazla seviyor ve düşünüyor değildir. Türkiye, ABD'nin bataklığa çevirdiği Ortadoğu ülkelerinden biri de değildir. Türkiye bugün kanın, gözyaşının dinmediği Ortadoğu'yu ve dahi dünyanın yarısını adaletle yönetmiş bir devletin devamı ve bu millet, yeryüzüne adalet götürmeyi milli ülkü olarak gören necip Türk milletidir. Hal böyle iken, terörün belediyeler, vakıflar, dernekler eliyle aziz milletimize zarar vermesine, Haçlı kalıntılarının yurdumuzu Ortadoğu'nun bataklığına benzetmesine maşalık yapmasına müsaade edecek değiliz. Türkiye, kanunlarına dayanarak Diyarbakır, Van ve Mardin'de vatandaşlarımızın hukukunu korumak ve hizmet alma hakkını yerine getirmek üzere kanunlarına dayanarak gereğini yapmıştır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devleti ile yumurta tokuşturmaya kalkışmasın, zira Türk devletinin yumurtası çeliktendir."

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    Etiketler:
    Kürdistan, NATO, Ortadoğu, Morgan Ortagus, İsmet Büyükataman, Kayyum, Mardin, Van, Diyarbakır, MHP, ABD
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