MHP'den ABD'ye kayyum tepkisi: ABD, Diyarbakır, Van ve Mardin'deki vatandaşlarımızı bizden daha fazla sevemez

MHP'den ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" ifadesine tepki geldi.
"Gerek Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları gerek dünya ülkeleriyle eşit statüsü ve azınlıklar konusu bu anlaşma ile kesin ve tartışma kabul etmez bir şekilde karara bağlanmıştır" değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları söyledi:
"Lozan hükümlerinin yurt içinde ve dışında tartışılmaya açılmasını iyi niyetle izah etmek mümkün değildir. Özellikle NATO'da birlikte yer aldığımız, sözde dost ve müttefik ABD'nin Lozan'a aykırı tutum ve davranışlarını kabul etmek mümkün değildir. Bu meyanda ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir. 'Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz. Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz' deme cüretini gösteren Sayın sözcünün ifadelerinin içeriğindeki marazlar bir yana bu meseleye dair açıklama yapması dahi demokratik bir cumhuriyet olan Türkiye'nin iç işlerine, hukukuna müdahale anlamına gelmektedir ki bu hiçbir ülkenin, kişinin haddine değildir."
'ABD, 4 AYAKLI SÖZDE KÜRDİSTAN HÜLYASI GÖRMEYİ BİR AN ÖNCE BIRAKMALI'
'TÜRKİYE, ABD'NİN BATAKLIĞA ÇEVİRDİĞİ ORTADOĞU ÜLKELERİNDEN BİRİ DEĞİLDİR'
"ABD, Diyarbakır, Van ve Mardin’deki vatandaşlarımızı bizden daha fazla seviyor ve düşünüyor değildir. Türkiye, ABD'nin bataklığa çevirdiği Ortadoğu ülkelerinden biri de değildir. Türkiye bugün kanın, gözyaşının dinmediği Ortadoğu'yu ve dahi dünyanın yarısını adaletle yönetmiş bir devletin devamı ve bu millet, yeryüzüne adalet götürmeyi milli ülkü olarak gören necip Türk milletidir. Hal böyle iken, terörün belediyeler, vakıflar, dernekler eliyle aziz milletimize zarar vermesine, Haçlı kalıntılarının yurdumuzu Ortadoğu'nun bataklığına benzetmesine maşalık yapmasına müsaade edecek değiliz. Türkiye, kanunlarına dayanarak Diyarbakır, Van ve Mardin'de vatandaşlarımızın hukukunu korumak ve hizmet alma hakkını yerine getirmek üzere kanunlarına dayanarak gereğini yapmıştır. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devleti ile yumurta tokuşturmaya kalkışmasın, zira Türk devletinin yumurtası çeliktendir."
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