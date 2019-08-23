Özgecan'ın kuzeni Cemile'yi öldüren eşinin ifadesi ortaya çıktı: Parçalayıp şehrin farklı yerlerine bırakmış

Mersin'de geçen sene Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertükoğlu’nu boğazını maket bıçağı ile keserek öldüren Mustafa Ertükoğlu'nun cinayete ilişkin ifadesi ortaya çıktı. İddianamede, zanlının eşini öldürüp cesedini parçaladıktan sonra şehrin farklı yerlerine bıraktığı, daha sonra ise çocuğunu okuldan alıp, komşusuna çay içmeye gittiği belirtildi.

28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde meydana gelen cinayete ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

YAKINDAKİ BİR MAĞAZADAN KIYMA MAKİNESİ ALMIŞ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede Ertürkoğlu'nun eşini öldürmesiyle ilgili tüm ayrıntılara yer verildi.

İddianameye giren ifadesinde evlilik yıl dönümü olduğu için eşine hediye aldığını söyleyen Ertürkoğlu, eşinin kendisini sevmediğini söylediğini iddia etti. Eşini hediyeyi verme bahanesiyle eve çağırdığını, gözünü şal ile kapattığını, yatak odasında boğazını maket bıçağıyla kestiğini ve 2-3 dakika içinde eşinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eşinin öldüğünden emin olduktan sonra parçalara ayırdığını ifade eden Ertürkoğlu, yakındaki bir mağazadan kıyma makinesi aldığını, parçaladığı eşinin bedenini şehrin farklı yerlerindeki çöp kutularına attığını dile getirdi. Ertürkoğlu ayrıca eşinin parçalarından bir bölümünü de Şehir Mezarlığındaki kayınvalidesinin mezarının yanında bulunan ’Elazığlı’ olarak hatırladığı mezara gömdüğü ifade etti.

ÇOCUĞUNU OKULDAN ALIP, ÇAY İÇMİŞ

Cinayetin ardından çocuğunu okuldan aldığını ve birlikte markete gidip alışveriş yaptığını anlatan Ertürkoğlu, oğluyla çocuk parkında biraz oyalandıktan sonra komşularına gittiğini söyledi. Burada 20.30’a kadar çay içtiklerini ve saat 21.00 gibi eve geçtiklerini dile getiren Ertürkoğlu, çocuğunun 23.00 sularında uyuduğunu, bunun üzerine eşini parçalamaya devam ettiğini ifade etti.

DİŞ FIRÇASIYLA FAYANSLARIN ARASINI YIKAMIŞ

Bütün parçaları yok ettikten sonra oğlu okuldayken tekrar eve geldiğini belirten Ertürkoğlu, evdeki kalıntı ve izleri yok etmek için banyo ile tuvaleti çamaşır suyuyla yıkadığını, fayansların arasını diş fırçası ile sürterek yıkadığını, üzerinde cesedi parçaladığı halıyı da 10 santimlik boylarda kesip, ayrı ayrı poşetlere koyarak eve en yakın çöp konteynerına attığını, daha sonra da polis merkezine giderek sanki eşinin kendiliğinden kayıp olmuş gibi müracaatta bulunduğunu söyledi.

Cesedin bulunmasını önlemek için böyle bir müracaatta bulunduğunu dile getiren Ertürkoğlu, eşini öldürme sebebinin kendisini sevmemesi olduğunu ancak cinayeti tasarlayarak ve planlayarak işlemediğini savundu.

SAVCILIK: TASARLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istediği Mustafa Ertürkoğlu’nun cinayeti tasarlayarak ve planlayarak işlediğini iddia etti.

İddianamede, "Böyle bir cinayeti işleyen normal bir kişi geçirdiği şokun etkisi ile olayın detaylarını tam olarak anlatmasının mümkün olmamasına rağmen, şüpheli, cinayet anını saat saat ve tüm ayrıntıları ile hiç bir anını atlamadan anlatmasının cinayeti işlemeyi önceden tasarladığı ve eşini kimsenin olmadığı ve savunmasız bir anını kollayarak ve watsapp uygulaması üzerinden ve telefonla ısrarla arayarak olay günü eve çağırdığı, eşi olan maktul eve geldikten sonra planladığı şeklide önceden temin ettiği ve yatak odasına bıraktığı maket bıçağı ile eşinin boğazını kesmek ve vücudunu ayırıp, etini kıyma makinasından geçirmek suretiyle vahşice bir yöntemle öldürdüğü anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, halen tutuklu bulunan zanlı Mustafa Ertürkoğlu için ’tasarlayarak öldürme’, ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘eşi kasten öldürme’ suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet istenildi. Davarın ilk duruşması ise 21 Kasım'da görülecek.

NE OLMUŞTU?

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 4 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan’ın kuzeni 34 yaşındaki Cemile Aslan Ertükoğlu da 28 Kasım 2018 tarihinde eşi Mustafa Ertükoğlu tarafından öldürüldü.

Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu, bankacı olarak çalışan eşi Cemile Aslan Ertürkoğlu’nun kayıp olduğunu belirterek polise başvurmuş, şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlatmış ve çiftin evinde yapılan aramada kan izlerine rastlanınca Ertükoğlu gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadını öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarını Mersin Şehir Mezarlığı’nda bulmuş, Mustafa Ertükoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.