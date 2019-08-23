Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Saldırıya tanık olan çocuk ve ailesi gözetimimiz altında

Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından kızının gözleri önünde öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayetiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kırıkkale’de 38 yaşındaki E.B’nin eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

18.08.2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir.

© İHA / Eski eşini 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Söz konusu çocuğumuzun ve yakınlarının bu süreçte daha fazla zarar görmemesi için malum görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılması kızımızı ve ailesini bir kez daha yaralamaktadır. Bu nedenle, bu görüntülerin paylaşılıp yayılmaması konusunda sorumluluk sahibi vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

Bakanlık olarak yargı sürecinin ve kızımızın psikolojik ve sosyal durumunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan, Emine Bulut'un saldırıya uğradıktan sonraki görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, Bulut "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü.

BAKAN SELÇUK: DERİNDEN SARSILDIK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Selçuk, cinayetin derinden sarstığını ve sıfır tolerans anlayışıyla davaya müdahil olunacağını söyledi.

Selçuk, "Kırıkkale'de bir annenin, evladının gözleri önünde öldürüldüğü vahşi bir cinayet ile derinden sarsıldık. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla davaya müdahil olacağız. Bizlere emanet olan yavrumuzun her an yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de bir annenin, evladının gözleri önünde öldürüldüğü vahşi bir cinayet ile derinden sarsıldık.



Aynı acıların tekrar yaşanmaması için şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla davaya müdahil olacağız.



Bizlere emanet olan yavrumuzun her an yanındayız. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 23, 2019

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